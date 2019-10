Spanjaarden nemen 63 Thomas Cook-winkels over in België

De Spaanse reisorganisatie Wamos neemt 63 van de 91 winkels van Thomas Cook/Neckermann in België over. Dankzij de overname kunnen bijna 200 personeelsleden alsnog aan de slag blijven, twee weken nadat Thomas Cook Retail België het faillissement moest aanvragen.

'De Wamos groep is actief in de Spaanse toerismesector en de overnemer zal daarover onmiddellijk verder communiceren. Bij deze overname is actief een deel van het vroegere managementteam betrokken die in direct contact stonden met de betrokken werknemers', aldus de curatoren in een mededeling.