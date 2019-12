Sultan Qaboos vertrokken uit Leuven

De sultan van Oman verbleef sinds vorige week in Leuven voor een medische behandeling. Hoewel hij een verblijf van enkele maanden had gepland, is hij vroegtijdig vertrokken.

'De sultan is vrijdagochtend geëscorteerd naar de luchthaven van Zaventem', bevestigt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) aan Het Nieuwsblad. 'Hij apprecieerde naar eigen zeggen de Leuvense gastvrijheid.' Over de reden van het vertrek of de toestand van de gezondheid van de 79-jarige sultan wordt niet gerept. Afgelopen weekend werd hij opgenomen in het UZ Leuven, dat een ijzersterke internationale reputatie heeft.

Volgens geruchten zou sultan Qaboos bin Said-al-Said darmkanker hebben, maar Oman hult zich in geheimzinnigheid over dat onderwerp. Afgelopen weekend communiceerde het hof dat 'medische controles' de reden waren voor de reis naar België. Volgens buitenlandse media werd hij in 2014 en 2015 in Duitsland behandeld voor darmkanker. Her en der valt te horen dat de kanker van de sultan - die geen kinderen en dus ook geen troonsopvolger heeft - terminaal is.

The Fourth

Schermvullende weergave Het Leuvense hotel The Fourth werd volledig ontruimd voor de sultan. ©BELGA