Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

De Nederlandse reisorganisatie Sunweb is niet verplicht haar concurrent Corendon over te nemen aan de voorwaarden die beide partijen voor de coronacrisis hadden vastgelegd. Dat heeft een Amsterdamse rechter maandag in kort geding beslist.

Het aangekondigde huwelijk tussen de Nederlandse reisorganisaties Sunweb en Corendon draait almaar meer in de soep. Een rechtbank in Amsterdam heeft maandag in kort geding beslist dat Sunweb niet verplicht is zijn concurrent Corendon over te nemen aan de eerder bepaalde voorwaarden.

Sunweb en Corendon sloten vorig jaar in juni een voorlopig fusieakkoord. Het Zweedse durfkapitaalfonds Triton, de eigenaar van Sunweb, wilde 146 miljoen euro op tafel leggen voor Corendon. Pas eind oktober gaf de Nederlandse concurrentiewaakhond ACM eindelijk groen licht voor het aangekondigde huwelijk.

Twee weken later blies Sunweb de deal evenwel af. Volgens de koper voldeed Corendon niet op tijd aan alle voorwaarden van de transactie. Maar volgens Corendon gebruikte Sunweb die reden als voorwendsel. De Zweedse eigenaar zou door de coronacrisis een veel lagere prijs willen bedingen voor Corendon.

Corendon stapte daarom naar de rechter in kort geding. Het bedrijf eiste bovendien een dwangsom van 10 miljoen euro voor elke dag dat Sunweb zich niet aan de afspraken zou houden.

De kortgedingrechter gaf Sunweb voorlopig gelijk omdat de coronacrisis de reismarkt erg heeft veranderd. Als Sunweb verplicht werd om Corendon aan de oude voorwaarden over te nemen, zou dat risico's veroorzaken voor de werkgelegenheid, de klanten en de leveranciers. Daarom vraagt de rechter beide partijen om de deal in onderling overleg aan te passen.

Shoarma

Sunweb, dat Nederlandse roots heeft, is een van de grootste reisorganisaties in Europa met een omzet van meer dan 600 miljoen euro. Het bedrijf met hoofdzetel in Zwitserland is ook in België actief als touroperator. Vorig jaar sloot Sunweb een exclusieve samenwerking met Neckermann. Die reisbureauketen stond op uit de as van het failliete Thomas Cook, maar vroeg eind oktober alweer bescherming tegen haar schuldeisers aan.