Sunweb hoeft Corendon niet over te nemen

De touroperator Sunweb wil de overname van zijn sectorgenoot Corendon afblazen, en krijgt daarin gelijk van het gerechtshof in Amsterdam.

Sunweb maakte twee jaar geleden bekend Corendon te willen overnemen. Het Zweedse durfkapitaalfonds Triton, de eigenaar van Sunweb, wilde daarvoor 146 miljoen euro op tafel leggen.

Het duurde uiteindelijk meer dan een jaar eer de Nederlandse concurrentiewaakhond zijn fiat gaf voor de overname. Maar van champagne ontkurken was bij Sunweb toen geen sprake meer. Integendeel, het blies de deal af omdat het van oordeel was dat de afronding ervan te lang op zich had laten wachten en dat niet op tijd voldaan was aan alle voorwaarden.

Smoesje

Corendon kon daar niet mee lachen en vond dat Sunweb een smoesje had bedacht om een lagere prijs af te dwingen of om er helemaal van onder te muizen gezien de grote problemen die de uitbraak van de coronapandemie in de reissector had veroorzaakt.

Corendon stapte naar de rechter, om Sunweb te dwingen de overname door te zetten. De rechtbank in Amsterdam besliste in een eerdere zitting dat de overname niet door hoefde te gaan volgens de eerder overeengekomen voorwaarden. Zo’n verplichte deal zou namelijk risico’s inhouden voor de werkgelegenheid, de klanten en de leveranciers. De rechter concludeerde dat beide partijen terug moesten naar de onderhandelingstafel. Dat leverde uiteindelijk niets op, waardoor de zaak opnieuw voor het gerecht belandde.

We zijn blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en die van Corendon. Mattijs ten Brink CEO Sunweb

Ook nu trekt Sunweb aan het langste einde. ‘We zijn blij dat deze rechtszaak tot een einde is gekomen en dat er duidelijkheid is voor onze werknemers en die van Corendon. De uitspraak komt niet als een verrassing, aangezien we altijd vertrouwen hebben gehad in onze juridische positie’, aldus topman Mattijs ten Brink.

Sunweb, dat Nederlandse roots heeft, is een van de grootste reisorganisaties in Europa. Het bedrijf met hoofdzetel in Zwitserland is ook in België actief als touroperator.