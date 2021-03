TUI: 'Senioren stellen reis uit tot september'

Door het snel oplopende aantal besmettingen in zowat heel Europa zit de schrik er stevig in dat de zomervakantie voor het tweede jaar op rij in het water valt.

De luchtvaart- en reisaandelen bengelen maandag onderaan op de Europese beurzen. British Airways-moeder IAG en touroperator TUI tuimelen 5 procent naar beneden.

Rynair en Lufthansa worden 4 procent lager gezet. Air France-KLM weet de schade te beperken, terwijl de hotelgroepen Accor en IHG zowat 2 procent verliezen.

Een Britse minister waarschuwde maandag dat Britten moeten wachten met het boeken van zomervakanties in het buitenland.

Er zijn almaar meer signalen dat het voor het tweede jaar op rij een zomervakantie wordt met weinig opties. Heel wat Europese landen zien het aantal besmettingen snel en fors oplopen. Duitsland overweegt de lockdown te verlengen tot in april, in navolging van Italië en verschillende regio's in Frankrijk. Een Britse minister waarschuwde maandag dat Britten moeten wachten met het boeken van zomervakanties in het buitenland.

TUI Belgium wacht bang af wat de zomer brengt. De paasvakantie is door het (Belgische) reisverbod helemaal verloren. 'Zonde', zegt woordvoerder Piet Demeyere, 'zonder het verbod zouden we kunnen vliegen naar landen in code oranje zoals Mallorca en de Canarische eilanden. De Duitsers mogen dat wel.' TUI zag de vroegboekingen dit jaar met 60 procent terugvallen tegenover januari en februari 2020.

Tweede helft zomer

In de zomerboekingen valt op dat vooral de tweede helft van de zomer in trek is. 'September is de enige maand die op dit moment standhoudt in de vergelijking met 2020. Normaal reizen senioren in het voorjaar, dan is het goedkoper en niet zo heet als in de zomer. Nu kiezen ze voor de zachtere maanden na het hoogseizoen', zegt Demeyere. Een afreis in september of oktober was goed voor 28 procent van de vroegboekingen begin dit jaar, tegen slechts 11 procent vorig jaar.

Algemeen verwachten mensen dat de vaccinaties het reizen in de tweede helft van de zomermaanden weer mogelijk maken. 'Die boekingen lopen een stuk gemakkelijker dan voor mei, juni en een deel van juli. Voor die maanden merken we een afwachtende houding', zegt de TUI-woordvoerder die benadrukt dat het om momentopname gaat. 'Binnen een maand wordt duidelijk of daar snel verandering in komt.'

19 april

Na de paasvakantie - vanaf 19 april - mogen Belgen weer binnen Europa reizen en vliegen. Het verbod verdwijnt na sterke kritiek van de Europese Commissie die het vrije personenverkeer binnen de Unie zo veel mogelijk intact wil houden. De niet-essentiële reizen worden wel nog altijd sterk afgeraden. Wie uit een rode zone terugkeert en daar meer dan 48 uur verbleef, moet in quarantaine en zich laten testen.