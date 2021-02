TUI schrapt reizen buiten Europa in paasvakantie

'Op dit moment zijn er weinig vooruitzichten dat we niet-Europese en verre bestemmingen kunnen openen, daarom hebben we deze beslissing genomen', zegt een woordvoerster van TUI Belgium vrijdag aan Belga.

TUI schrapte eerder alle toeristische reizen tot eind maart. Belgen konden wel reizen boeken voor de periode nadien, ook naar verre bestemmingen zoals Egypte, Mexico of Jamaica. Maar die reizen naar niet-Europese bestemmingen worden in april dus geschrapt.

Paasvakantie

De grote vraag is of Belgen in de paasvakantie al op reis kunnen gaan. Bij de reisorganisatie Sunweb hebben bijna 15.000 Belgen al een skivakantie voor april geboekt, meldt De Morgen vrijdag. Nochtans betwijfelen virologen of dat goed idee is.