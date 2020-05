TUI verwacht dat reizen goedkoper wordt

De kans is groot dat pakketreizen, onder meer door lagere brandstofkosten en goedkopere hotelkamers, het komende jaar goedkoper worden, stelt reisorganisator TUI.

TUI, de grootste Belgische touroperator, verwacht dat de prijzen voor reizen de komende seizoenen niet zullen stijgen, eerder integendeel. Dat heeft met meerdere factoren te maken, zoals de beperktere vraag voor vele bestemmingen en lagere brandstofprijzen.

Waarschijnlijk zal de reiziger volgend jaar voor dezelfde reis minder betalen of zich een aantal extra’s kunnen veroorloven binnen hetzelfde budget. Piet Demeyere Woordvoerder van TUI Belgium

De touroperator reageert zo op concurrent Sunweb, dat een prijsgarantie aankondigde op al geboekte reizen met vertrek vanaf 8 juni. Klanten die boekten bij de Sunweb Group (Sunweb, Eliza was here en Totally) kunnen voor dezelfde prijs binnen het jaar dezelfde vakantie boeken.

Coronavoucher

Dat kan met de coronavoucher, een bon ter waarde van het bedrag van de geannuleerde reis of het voorschot dat al betaald werd. Als de hotels of de vluchten duurder worden, blijft het oorspronkelijke tarief van kracht. Ook eventuele vroegboekkortingen gaan niet verloren. 'Als de prijzen dalen, kunnen de reizigers hun coronavoucher gebruiken en het verschil terugvragen', zegt Tim Van den Bergh van Sunweb Group.

Reizigers kunnen met de bon ook een andere vakantie boeken. In dat geval zijn wel de jongste tarieven van kracht. Wie de voucher na een jaar niet gebruikt heeft, kan een volledige terugbetaling krijgen.

Het is moeilijk te voorspellen hoe de prijs van vliegtuigtickets en hotelkamers zullen evolueren als er omwille van social distancing bijvoorbeeld minder reizigers op een vliegtuig of in het restaurant van een hotel worden toegelaten. Jeroen Decroos Managing director Pegase

Ook TUI biedt coronavouchers aan waarmee de klant dezelfde of een andere reis kan boeken op een latere datum. Voor wie nog niet onder de geannuleerde afreisperiode valt (vertrek vanaf 8 juni) en dus moet afwachten of zijn reis doorgaat of niet, geldt de omruilgarantie tot 31 augustus: deze laat de reiziger toe tot zeven dagen voor vertrek te beslissen zijn boeking om te zetten naar een reis op latere datum (met volledige keuzevrijheid en een totaalprijs die zelfs tot 40 procent lager mag zijn).

Deze omboeking gebeurt zonder wijzigings- of administratiekost. Alle eerdere vroegboekvoordelen zoals gratis bagage of luchthavenvervoer blijven behouden.

Veiligheid

Ook Pegase, sinds de afsplitsing van het failliete Thomas Cook de grootste onafhankelijke Belgische touroperator in het premiumsegment, hanteert die flexibiliteit voor omboeking. Voor reizen die uiteindelijk goedkoper uitvallen, wordt het verschil terugbetaald.