TUI vliegt weer naar vakantiebestemmingen buiten Europa

Op het dieptepunt, eind april, noteerde TUI 60 procent minder boekingen dan in het topjaar 2019. Die tendens keerde in de zomer. Toch lag het aantal reizen voor TUI Belgium nog altijd niet op het niveau van 2019, met ongeveer de helft van het aantal reizigers vergeleken met een normaal jaar.

Niet wachten op overheid

De operator schrapte deze zomer de pakketreizen naar bestemmingen buiten Europa , omdat de overheid zulke vakanties bleef afraden. Dat doet ze nog altijd, maar TUI wacht niet meer op een aanpassing van de adviezen van Buitenlandse Zaken. 'We hopen dat de overheid stilaan wat soepeler wordt. Het ene land is het andere niet en zelfs binnen landen zijn de verschillen soms groot. Je kan Mexico-stad niet vergelijken met de kustregio, waar onze klanten naartoe gaan.'

Demeyere: 'Alle Belgen hebben zich inmiddels kunnen laten vaccineren. Dat was in de zomer nog niet het geval. Daarom denken we dat het weer veilig is naar die bestemmingen te gaan.'