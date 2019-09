Te koop: 85 reisbureaus

Wat zou overblijven van Thomas Cook België zijn de 85 Neckermann-reisbureaus en het hoofdkantoor. Die twee takken wil Dekeyser met een WCO-procedure laten beschermen tegen schuldeisers. Terwijl ze beschermd zijn, wil hij ze verkopen aan een nieuwe investeerder. Zo hoopt de topman 501 jobs te redden. Die zijn in gevaar, omdat Thomas Cook België meegesleurd dreigt te worden in de val van zijn Britse moederbedrijf, dat zondag failliet ging.

Overnamepad

Een speler die in het vizier komt, is de Duitse reisbureauketen RTK. ‘Zij zijn op overnamepad’, zegt een kenner van de markt. ‘RTK nam eerder deze maand het Waalse Avitour over. De Duitsers begonnen in 2015 in België met twee reisbureaus en hebben nu al elf verkooppunten in België.’