Thomas Cook België: '5 miljoen euro nodig tegen maandag'

Dat was de boodschap die CEO Jan Dekeyser vrijdagnamiddag bracht op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder deze week werden binnen de Belgische tak van Thomas Cook al de bedrijfsonderdelen die reizen organiseren failliet verklaard waardoor 75 jobs verdwijnen. Om de resterende 501 jobs in België te redden is Dekeyser volop een reddingsplan aan het uitdokteren.

Die jobs zijn verdeeld over de 85 reisbureaus (zo'n 270) en de hoofdzetel (zo'n 230). De lonen voor september zijn intussen betaald. Tot maandag zit het bedrijf dus safe, maar de kas is leeg wat betekent dat er tegen dan ook vers geld op tafel moet liggen om de komende maanden te overbruggen en een doorstart te maken. Dekeyser liet daarbij het bedrag van 5 miljoen euro vallen. '3 miljoen euro is ook goed om te beginnen. Maar als blijkt dat er maar 100.000 euro is dan is het waarschijnlijk einde verhaal', aldus Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB.