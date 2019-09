Thomas Cook België operationeel

We doen er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk op te vangen, zegt Thomas Cook België. Deze morgen zijn twee vluchten vertrokken.

Het faillissement van Thomas Cook dreigt ook gevolgen te hebben in ons land, waar de groep actief is met de merken Thomas Cook en Neckermann. Op dit moment zijn zo'n 10.000 Belgen via die organisaties op reis in het buitenland, zei de groep vrijdag.

Het faillissement zindert daarom ook tot in België na. 'Directie en medewerkers van Thomas Cook België betreuren dat de Thomas Cook Group Plc geen oplossing heeft gevonden voor haar financiële uitdagingen en bijgevolg de boeken heeft neergelegd', reageert de Belgische directie maandagochtend.

'We begrijpen dat dit heel wat vragen oproept bij onze klanten en stellen alles in het werk om dit zo goed mogelijk op te vangen. Vakantiegangers die hun Thomas Cook of Neckermann pakketvakantie geboekt hebben, zijn beschermd door het garantiefonds.'

Klanten kunnen met hun vragen terecht in de kantoren van de operator, op het contact center of via chat. Een woordvoerster van Thomas Cook België benadrukte maandag dat het nog altijd operationeel is en reizen doorgaan.

'Er zijn vanmorgen twee vluchten vertrokken', zegt woordvoerster Leen Segers. 'De winkels gaan maandag gewoon open.'

600 werknemers

In België werken 600 mensen bij Thomas Cook. 'We doen er alles aan om onze medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in deze moeilijke tijden en staan in contact met de sociale partners', zegt Thomas Cook België.