Thomas Cook stuurt winstwaarschuwing uit

Voor de komende winter is 43 procent al gereserveerd. Thomas Cook ziet daar een daling van 2 procent in de boekingen, met iets hogere prijzen (+1 procent). Het is volgens Thomas Cook nog steeds de nasleep van de warme zomer die maakt dat mensen geen vakantie boeken.

Aandeel valt

Het aandeel verloor maandagochtend een kwart. CEO Peter Fankhauser zegt desalniettemin optimistisch te blijven over de strategie van de reisgroep, meldt Financial Times. 'Ondanks de challenges maken we vorderingen in het verbeteren van onze performantie. We zullen een alliantie met Expedia afsluiten in het Verenigd Koninkrijk en Scandinaviƫ, een eigen Thomas Cook-hotel openen in China en ook tien nieuwe Cook Club-hotels aankondigen voor de zomer van 2019.'