Thomas Cook vecht om winterseizoen te overleven

De Britse Neckermann-eigenaar waarschuwt dat er nog meer geld dan verwacht nodig is om de touroperator van de ondergang te redden.

De put bij Thomas Cook is nog groter dan gedacht, leert een mededeling van de 178-jarige noodlijdende touroperator aan de Londense beurs. De Neckermann-eigenaar heeft van de banken een extra eis binnengekregen: er moet een kredietfaciliteit van 200 miljoen euro komen om het winterseizoen te overleven. Thomas Cook bevestigt zo eerdere berichten in de Britse zakenkrant Financial Times.