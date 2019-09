Thomas Cook vraagt Britse staatssteun

In een ultieme poging een faillissement te vermijden zou Londen moeten bijspringen met een noodkrediet.

Volgens Financial Times heeft Thomas Cook de Britse regering van Boris Johnson benaderd nu de huidige kredietverstrekkers van de 178-jaar oude reisorganisatie zich terug dreigen te trekken uit de redding van de groep. Thomas Cook is in ons land na TUI de tweede grootste touroperator met merken Thomas Cook en Neckermann. Op de beurs van Londen kreeg het aandeel Thomas Cook vrijdag een nieuwe opdoffer van 22 procent.