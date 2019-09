Thomas Cook zadelt Brussels Airlines op met halflege vliegtuigen

Thomas Cook België laat geen nieuwe pakketreizigers vertrekken. Daarom zitten sommige vliegtuigen van Brussels Airlines maar halfvol. 'De impact voor ons is groot', zegt Brussels Airlines.

De Belgische tak van Thomas Cook vraagt reizigers die een pakketreis hebben geboekt om thuis te blijven. Dat doet de reisorganisator omdat hij failliet dreigt te gaan.

De oproep van Thomas Cook bezorgt de vliegmaatschappij Brussels Airlines kopzorgen. De bedrijven werken nauw samen. Er zijn toestellen naar toeristische bestemmingen die voor 60 of 70 procent gevuld zijn met Thomas Cook-klanten. Het gros komt niet opdagen door de oproep van de touroperator.

Veel lege zitjes

'Vluchten die voor de helft leeg zijn zijn een uitzondering, maar het klopt dat enkele vluchten met heel wat lege zitjes vliegen door de problemen bij Thomas Cook', zegt Brussels Airlines-woordvoerder Maaike Andries. 'We weten nog niet wat de financiële impact voor ons is, maar ze zal groot zijn.'

70% Zitjes Er zijn Brussels Airlines-toestellen naar toeristische bestemmingen die voor 60 of 70 procent gevuld zijn met Thomas Cook-klanten.

Thomas Cook betaalde de passagiers nog niet. En als de touroperator failliet gaat, is het geld allicht verloren.

Intussen laat Brussels Airlines toch passagiers toe die via Thomas Cook geboekt hebben. Wie zich aanmeldt met een geldig ticket mag toch mee van Brussels Airlines, ook al vraagt Thomas Cook reizigers niet op het vliegtuig te stappen.

Annuleren

Vluchten met veel lege zitjes annuleren is voorlopig niet aan de orde voor de vliegmaatschappij, want dan treft het ook klanten die rechtstreeks of via andere touroperators bij de maatschappij hebben geboekt.

Dinsdag annuleerde Brussels Airlines wel twee vluchten die volledig gevuld zouden worden met Thomas Cook-passagiers. 'Dat waren de enige volledige chartervluchten voor die dag', zegt Andries. 'Zulke vluchten zijn vrij zeldzaam. Woensdag zijn er bijvoorbeeld geen vluchten die volledig gevuld zijn met Thomas Cook-klanten.' Of er in de komende dagen nog vluchten vervallen, is voorlopig niet duidelijk.

1 miljoen zitjes

De situatie in België is bijzonder, omdat Thomas Cook er geen eigen luchtvaartmaatschappij heeft en samenwerkt met Brussels Airlines. In Nederland zijn alle reizen en vluchten van Thomas Cook geannuleerd.

Als Thomas Cook de komende dagen failliet gaat, dreigen nog meer kopzorgen voor Brussels Airlines. Thomas Cook vult jaarlijks zo'n miljoen vliegtuigzitjes bij de maatschappij.