Tientallen nieuwe hotels gepland in Belgische steden

De ontwikkelaars en de uitbaters van hotels koesteren grootse plannen in België. In het Brussels Gewest, Antwerpen en Gent zitten een 40-tal projecten in de pijplijn, die vanaf dit jaar openen of de komende jaren gepland zijn.

Dat blijkt uit tellingen van De Tijd. In de drie grootsteden, vorig jaar samen goed voor ongeveer 25.000 hotelkamers, kunnen er 5.000 kamers bijkomen.

De sterke groeiplannen zijn opmerkelijk wegens het rampzalige jaar dat de Belgische hotelsector achter de rug heeft. Antwerpen en Gent noteerden in 2020 65 procent minder hotelovernachtingen dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. De gemiddelde bezettingsgraad van (niet- gesloten) hotels schommelde in de grote steden rond 10 à 15 procent. Ook voor de rest van het jaar zijn de verwachtingen beperkt door de voortwoekerende coronapandemie.

Maar hotelgroepen tonen zich optimistisch. Het Franse B&B Hotels opent dit jaar, met enige vertraging, twee nieuwe vestigingen in Antwerpen en Gent. De budgetketen mikt op 15 à 20 hotels. ‘De coronacrisis is overal moeilijk voor de hotellerie’, zegt topman Louis Caroni. ‘Maar ik ben overtuigd dat de markt opleeft. De citytrippers zullen heel snel terugkeren. Al zullen we nog minstens drie jaar op het zakenpubliek moeten wachten.’

Ook de vastgoedontwikkelaars springen op de kar. ‘Hoteluitbaters kijken op de lange termijn en beschouwen de impact van corona als tijdelijk’, zegt Frederik Lesire van BPI Real Estate, dat twee nieuwe hotels in het centrum van Brussel plant. Omdat de ontwikkeling van een hotel makkelijk drie à vier jaar in beslag neemt, moeten spelers tijdig investeren om klaar te staan voor een nieuwe toeristengolf.

De toestroom van nieuwe concurrenten boezemt de uitbaters van bestaande hotels schrik in. In Antwerpen en Gent klinkt al de roep om een tijdelijke hotelstop. ‘We hebben schrik voor een overaanbod’, zegt Filip Goorden, de vicevoorzitter van de Antwerp Hotel Association (AHA). ‘Er moet sturing komen, zodat niet iedereen op elke hoek van de straat een hotel kan openen.’