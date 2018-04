Toerisme in Vlaanderen krabbelt recht na aanslagen van 22 maart

Buitenlandse toeristen hebben Vlaanderen opnieuw ontdekt. Vorig jaar steeg het aantal ontvangen toeristen met 8 procent. Daarmee herstelt de toeristische sector in Vlaanderen zich van de harde klappen in 2016.

In maart raakte al bekend dat de toeristische sector vorig uit het dal was geklommen. Uit cijfers van de maanden januari tot en met november bleek dat Vlaanderen 8 procent meer toeristen mocht verwelkomen. Zondag raakten de definitieve cijfers bekend.

Veel Brazilianen

'De toeristische sector toont zich buitengewoon veerkrachtig', meent Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Na de aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel kreeg de toeristische sector rake klappen. 'De moeilijke periode is voorbij, we groeien weer fors', aldus Weyts. 'We zijn blijven focussen op onze Vlaamse troeven: onze Vlaamse Meesters, eten en drinken, het kunstpatrimonium en de wielercultuur. Dat werpt nu vruchten af.'