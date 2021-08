Toerismeconcern TUI verbrandt geen cash meer

Het Duitse toerismeconcern TUI, dat ook in België actief is, herstelt stilaan van de coronacrisis. Hoewel voor deze zomer al 4,2 miljoen boekingen zijn geregistreerd, blijven de reisbeperkingen de resultaten teisteren.

In het voorbije kwartaal steeg de omzet wel naar 649,7 miljoen euro, maar netto leed het concern een verlies van 939,8 miljoen euro. TUI-topman Fritz Joussen kon zich wel optrekken aan de positieve kasstroom van 320 miljoen euro. ‘Voor het eerst sinds het begin van de pandemie verbranden we geen cash meer’, klonk hij opgelucht bij de toelichting van de kwartaalcijfers.

Minder positief is dat de herstart niet zo vlot verloopt als gedacht. Joussen hoopte in mei om dit jaar 75 procent van de capaciteit van 2019 te realiseren. Maar die prognose heeft hij donderdag bijgesteld naar 60 procent. Wel betalen de toeristen voor hun reis gemiddeld 9 procent meer dan in de zomer van 2019.