Toerismereus TUI schrapt 8.000 jobs

Hoeveel banen in België sneuvelen, is nog niet duidelijk.

Het is nog niet duidelijk hoeveel banen sneuvelen in ons land waar marktleider TUI 2.300 mensen tewerk stelt. De ingreep helpt de Duits-Britse toerismereus 30 procent kosten te besparen. TUI telt wereldwijd bijna 70.000 werknemers.

De groep zag het resultaat voor belastingen en intresten in het eerste halfjaar (tot eind maart) 828,7 miljoen euro rood kleuren.

Reisseizoen later, maar langer

TUI zegt dat reizen in de zomer mogelijk moet zijn, als er duidelijke regels zijn over bijvoorbeeld hygiëne. 'Het seizoen start later, maar kan daarom ook langer duren', zegt CEO Friedrich Joussen.