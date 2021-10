Touroperator Corendon zoekt opnieuw een koper

Na de coronacrisis en het mislukte huwelijk met Sunweb is een van de grootste touroperators van ons land opnieuw op zoek naar een nieuwe eigenaar.

Dat zegt de CEO en aandeelhouder Steven Van der Heijden in een interview met Het Financieele Dagblad. De aandeelhouders, onder wie de Corendon-oprichter Atila Uslu en CEO Van der Heijden, willen uitstappen.

Van der Heijden zoekt vooral bij buitenlandse sectorgenoten of een investeringsmaatschappij kopers. De huidige aandeelhouder zien zichzelf niet opgewassen tegen de opmars van Booking.com, Expedia en Google. Van der Heijden: ‘Je kan daar als Corendon onvoldoende power tegenover stellen. Je krijgt onvoldoende grip op bijvoorbeeld de hoteliers in een land als Spanje.'

De essentie Corendon, een van de vijf grootste touroperators in ons land, staat opnieuw te koop

Begin dit jaar liep een geplande overname door Sunweg definitief mis

Het concern verwacht dat 2022 het beste jaar uit zijn geschiedenis wordt

Haast heeft Van der Heijden niet met de verkoop: 'We moeten eerst laten zien dat we rendement kunnen maken', zegt hij daarover. 2022 belooft wat dat betreft een boerenjaar te worden. Van der Heijden spreekt van een inhaalvraag in de reissector. De afgelopen jaren heeft een kaalslag in de sector plaatsgevonden, met het faillissement van Thomas Cook en de herstructurering bij Neckermann.

Daardoor zagen de overblijvende bedrijven als TUI en Corendon de reizigers toestromen. '2022 wordt ons beste jaar ooit', aldus de CEO, die zeven jaar geleden naar Corendon werd gehaald om het in de etalage te zetten.

Dat verkoopproces draaide vooralsnog uit op een fiasco. Aanvankelijk leek de Sunweb-eigenaar Triton de buit binnen te hebben. De Londense investeringsmaatschappij Triton Partners was in juni 2019 bereid 146 miljoen euro te betalen.

Maar het overnameproces verliep stroperig door aanhoudende onderzoeken naar de vraag of de combinatie Sunweb-Corendon niet te dominant zou worden. Zo was de deal nog niet beklonken toen in het voorjaar van 2020 de coronacrisis uitbrak en het toerisme instortte.

Er waren momenten dat ik dacht: we hebben echt maar een kleine kans om hier door te komen. Steven Van der Heijden CEO Corendon

Triton had de 146 miljoen euro die het voor Corendon zou betalen ineens hard nodig om Sunweb overeind te houden en blies de overname af. Tot grote woede van de Corendon-top, die naar de rechter trok om de deal toch te laten doorgaan. De rechter bepaalde uiteindelijk in het voordeel van Triton: de overname was van de baan.

Door die uitspraak stond Corendon er midden in de coronacrisis onverwacht alleen voor. Volgens Van der Heijden heeft het bedrijf aan de rand van de afgrond gestaan: 'Er waren momenten dat ik dacht: we hebben echt maar een kleine kans om hier door te komen.'

Turkije en Griekenland

Maar het bedrijf heeft het overleefd, ondanks een negatief eigen vermogen van 10 miljoen euro vorig jaar en een met driekwart gereduceerde omzet.

Corendon werd in 2000 opgericht door Atila Uslu. Die bouwde zijn eigen reisbureau uit tot een van de vijf grootste touroperators van Nederland.

Het concern is ook in ons land actief en behoort ook hier tot de grootste, achter TUI en Sunweb. Corendon is gespecialiseerd in vliegvakanties naar zonbestemmingen in het algemeen en Turkije en Griekenland in het bijzonder. Met all-informules veroverde Corendon een tiental jaar geleden een positie in de druk bevochten sector van de reisbureaus.