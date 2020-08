Touroperators betalen coronatest voor populair Griekenland terug

'De prijs van een coronatest is 47 euro in België', verklaart Tim Van den Bergh, de woordvoerder van de online touroperator Sunweb, de maatregel. 'Voor een gezin van vijf mensen kost dat bijna 250 euro. Voor sommige mensen kan dat een reden zijn om niet op reis te gaan.' Sunweb stort het bedrag ook terug aan klanten die naar Cyprus en het Portugese eiland Madeira trekken. Die eisen evengoed een negatieve coronatest.

De concurrent TUI betaalt de coronatest terug aan Griekse pakketreizigers, maar biedt klanten bovendien een omruilgarantie tot één dag voor vertrek. 'De testresultaten voor Griekenland mogen maximaal 72 uur oud zijn', zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'Wie maandag vertrekt, kan dus pas vrijdag in actie schieten. Dat bezorgt sommige reizigers stress. We willen mensen niet voor voldongen feiten plaatsen als hun testresultaat niet op tijd toekomt.'

Na de massale annulatiegolf de voorbije maanden is de terugbetaling van de coronatesten een nieuwe kostenfactor voor de touroperators. 'Dat gaat pijnlijk voor ons zijn, maar we zien het als een investering in de toekomst', zegt de woordvoerder van Sunweb, dat naar eigen zeggen sinds midden juli opnieuw meer boekingen dan annulaties binnenkrijgt. 'Als we de bestemming levendig willen houden, is dat een investering', vindt ook Demeyere van TUI. 'Het is voor ons allemaal een beetje duur aan het worden dit jaar.'