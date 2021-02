Touroperators gaan na reisverbod door met boekingstop

Met de reisstop willen de touroperators - samen met de actiegroep SOS Travel #Save or Sink - een signaal geven van 'solidariteit en actieve medewerking aan de politiek, virologen en consument'. Ze willen de net opgestarte vaccinatiecampagne alle kansen op slagen bieden, 'om zo vanaf april 2021 weer vakantiereizen in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen laten doorgaan'.

'We willen zo snel mogelijk perspectief bieden aan de reiziger en weer reisdromen waarmaken. Want van dromen, plannen en boeken raak je niet besmet', argumenteren de operators. 'We hopen dat we hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aantonen en de georganiseerde reissector profileren als een professionele en betrouwbare sector.'