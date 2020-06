Turkije doet alles voor toeristen, maar Europa houdt de deur dicht

Nu de coronapiek achter de rug is, mogen Belgen opnieuw reizen. Maar een vakantie naar Turkije? Dat is nog verboden. Belgische toeristen begrijpen niet waarom, touroperators vragen duidelijkheid en Turkse trekpleisters kreunen. 'Europa wil het toeristengeld gewoon zelf houden.'

Op het lange en verlaten zandstrand van Antalya liggen vier toeristen. Tot onze verbazing spreken ze Duits. Europese toeristen in Turkije, is dat niet verboden? 'Niemand heeft ons tegengehouden', lacht Henrieke. 'Of ik me hier veilig voel? Op de luchthaven van Antalya werd onze temperatuur gemeten, in het hotel werden onze koffers gedesinfecteerd en er is hier geen kat. Ik voel me veiliger dan in Duitsland.'

De meeste toeristen denken niet zoals Henrieke. De massa wacht het officieel reisadvies af. Dat is negatief. Geen enkel Europees land laat reizen naar Turkije toe. Ook België niet. Tot ergernis en wanhoop van de Turken.

'Niet essentieel'

Vorig jaar zakten 52 miljoen toeristen naar Turkije af, goed voor meer dan 30 miljard euro inkomsten. Levensnoodzakelijk voor een land in economisch woelig water en met enorme werkloosheidscijfers. Ook bij Belgen is Turkije in trek. Met ruim een half miljoen waren ze vorige jaar, onder wie Turkse Belgen.

'Waarom mogen we op reis naar Spanje of Italië, maar niet naar Turkije?’, zegt de West-Vlaamse Iris. Met haar gezin zakt ze meermaals per jaar af naar de populaire badplaats Antalya. 'Ik zie de logica niet.'

Ik zie alleen een economisch argument: Europese landen willen het toeristengeld in eigen regio houden. Mehmet Ersoy Turks minister van Toerisme

Bij de touroperator TUI-België is te horen dan ze niet anders kunnen. 'We zijn afhankelijk van de overheid', zegt woordvoerder Piet Demeyere. 'Zolang die geen groen licht geeft, moeten we onze vluchten opschorten. Alle vluchten naar Turkije zijn geannuleerd tot 14 juli.'

Om reizen tussen België en Turkije opnieuw toe te laten kijkt Buitenlandse Zaken naar Europa. 'Het openen van de Europese buitengrenzen gebeurt in Europees verband', zegt woordvoerder Karl Lagatie. 'Alles hangt af van enkele gezondheidsparameters.'

Is er dan geen enkele manier om naar Turkije te gaan? Jawel. Turkije legt opnieuw vluchten in naar de Europese hoofdsteden. Die vliegen niet leeg. Niet-essentiële reizen buiten de Schengenzone zijn verboden, maar de vraag is wat 'niet-essentieel' precies inhoudt en wie dat controleert. De vier Duitsers op het verlaten strand van Antalya reisden met Sunexpress, een Turks-Duits luchtvaartmaatschappij.

Toeristengeld

Het negatief Europees reisadvies is onbegrijpelijk volgens de Turken. 'Ik zie geen enkele objectieve reden waarom toeristen niet naar Turkije mogen komen', zegt Turks minister van Toerisme Mehmet Ersoy in een interview aan De Tijd in Antalya. 'Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Onze toeristische trekpleisters kennen amper besmettingen en we zijn perfect voorbereid.'

Turkije spaart kosten noch moeite om toeristen terug te lokken. Met tonnen handgel, mondmaskers, een gloednieuw certificaat voor 'veilig toerisme' en een coronaverzekering. Voor 23 euro is een toerist gedekt tot 7.000 euro aan potentiële ziekenhuiskosten.

Op Turkse luchthavens wordt de temperatuur van elke toerist gemeten. Ligt die boven 37,8 graden Celsius of zijn er andere symptomen, dan word je gratis getest. Bij een positieve PCR-test zijn er twee opties: naar het ziekenhuis of naar het hotel. 'We voorzien quarantainekamers in onze hotels', zegt Ersoy. Wat als je langer in quarantaine moet dan de boeking loopt? 'Dan zijn de extra kosten voor ons.'

Ersoy maakt zich sterk dat er voldoende ziekenhuiscapaciteit is als toeristen ernstig ziek worden. 'Wat kunnen we meer doen? Ik zie alleen een economisch argument: Europese landen willen het toeristengeld in eigen regio houden.'

Mondmasker verplicht

Hoe groot is het risico in Turkije? De Tijd zat op een binnenlandse vlucht Ankara-Antalya. Iedereen draagt een mondmasker, maar de reizigers staan als sardientjes op elkaar in het middenpad. De drang een minuut sneller van het vliegtuig te kunnen lijkt groter dan de angst voor corona. Hetzelfde bij de bagageafhaal.

In Turkije is het dragen van een mondmasker verplicht. Bij meer dan 30 graden Celsius is dat bijzonder onaangenaam. Dat vinden ook het handjevol toeristen. Als er al een mondmasker is, hangt dat zelden over de mond en de neus. Sinds maandag schrijft Turkije zware boetes uit voor het niet dragen van een mondmasker.

Het landelijke aantal besmettingen gaat sinds enkele dagen weer de lucht in. Maandag waren er 1.212 coronavirusinfecties, wat het totaal op 188.897 brengt. Het dodental ligt op 4.974. In Antalya liggen de cijfers eerder laag. De trekpleister met een bevolking van 2,4 miljoen inwoners telt sinds de uitbraak een vijfhonderdtal covidgevallen. De vraag blijft hoe betrouwbaar of volledig de cijfers zijn. 'Niets van aan', zegt Ersoy. 'Ik nodig de experten uit. Het enige wat ze zullen zien zijn lege ziekenhuizen.'

Erdogan waarschuwt

Zaterdag waarschuwde President Recep Tayyip Erdoğan de Turken voor meer infecties en sterfgevallen. Hij riep mensen op maskers te blijven dragen, afstand te houden en de hygiënische maatregelen na te leven.

Een opflakkering zou genadeloos zijn voor de economie en het toerisme. In Antalya leeft zo goed als iedereen van het toerisme. Winkeliers maar ook landbouwers die hun groenten en fruit aan de hotels verkopen. Geen toeristen, geen werk.