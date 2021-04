Twee investeringsgroepen azen op Neckermann

Twee investeringsgroepen, waaronder het Antwerpse CIM Capital, hebben een overnamebod uitgebracht op Neckermann, de reisorganisator die in februari bescherming tegen schuldeisers heeft gevraagd.

Namen geven de gerechtsmandatarissen niet vrij. Volgens onze informatie is een van de twee kandidaat-kopers Futura Capital Fund. Dat Luxemburgse fonds, gespecialiseerd in het oplappen van Waalse bedrijven, deed in oktober al een bod op Neckermann. Maar het fonds van de Belgische zakenman Pascal Leurquin, die de Kuifje-drukkerij Casterman nieuwe leven inblies maar vorig jaar overleed aan het coronavirus, stuitte toen op het veto van de toenmalige eigenaar Springwater Capital.

Bekende ondernemers aan boord

De andere kandidaat-koper voor Neckermann is Cim Capital, een Antwerpse financiële groep die wordt geleid door Marc Van Hool, een telg van de familie achter busbouwer Van Hool. Marc Van Hool startte de groep samen met drie partners: Jan Peeters (gewezen financieel directeur van Omega Pharma en Fagron), Erik Verkest (ex-zakenbankier bij Petercam en Degroof Petercam) en Bart Onderbeke (een interimmanager met een lange staat van dienst).

Een van de kandidaat-kopers richtte een nieuw fonds op en haalde 50 miljoen euro vers kapitaal op om te investeren in bedrijven die in moeilijkheden verkeren en een ommekeer willen realiseren.

Recent richtte de financiële groep een nieuw fonds op en haalde ze 50 miljoen euro vers kapitaal op om te investeren in bedrijven die in moeilijkheden verkeren en een ommekeer willen realiseren. Het kapitaal werd opgehaald bij bekende ondernemers als Marc Coucke, Jan Boone (Lotus Bakeries) en Jos Delcroix (autobandenhandelaar Deldo), en bij publieke investeringsmaatschappijen als PMV en FPIM. Tv-maker Tom Waes stopte het fonds eveneens geld toe.

Personeel behouden

De gerechtsmandatarissen gaven vrijdag geen informatie over de omvang van nieuwe kapitaalinjecties of de modaliteiten die door de potentiële kandidaten op tafel worden gelegd. Wel zegden ze allebei toe het gros van het personeel aan boord te willen houden. Neckermann telt nu 128 personeelsleden en 45 winkels.

Beide voorstellen zullen door de gerechtelijke mandatarissen bestudeerd worden. Het is mogelijk dat een van de twee kandidaten afvalt. Dinsdag lichten de gerechtsmandatarissen de opties toe tijdens een ondernemingsraad en daarna wordt het personeel ingelicht. Dat moet zijn zegen geven en duidelijk maken of het wil meestappen in de nieuwe financiering.

Als de personeelsleden zich hebben uitgesproken gaat het dossier naar de ondernemingsrechtbank. Die zal de knoop doorhakken. De gerechtsmandatarissen hebben eerder al gezegd dat Neckermann op 2 mei operationeel moet zijn om nog een graantje mee te kunnen pikken van de belangrijke zomerperiode.

Aan zijden draadje

Het lot van Neckermann hangt al maanden aan een zijden draadje. Eind 2019 ging het Britse moederbedrijf Thomas Cook op de fles, en daarna werd de keten voor amper 750.000 euro overgenomen door het Spaanse Vamos, dat deel uitmaakt van de Zwitsers private-equitygroep Spring Capital.

Maar de coronacrisis kelderde de steile ambities die Vamos met Neckermann had. Begin oktober vorig jaar moest de keten bescherming tegen haar schuldeisers aanvragen. Vamos beloofde toen met 3,5 miljoen euro vers geld over de brug te komen. Maar daar heeft Neckermann nooit een euro van gezien.