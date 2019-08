Tweede kapitaalverhoging in maand tijd stuurt Thomas Cook 20 procent lager

De noodlijdende Britse reisorganisator wil nog eens 150 miljoen Britse pond ophalen, bovenop de eerder aangekondigde kapitaalinjectie van 750 miljoen pond door het Chinese Fosun.

De met schulden overladen 178 jaar oude Britse reisorganisator Thomas Cook staat al een hele tijd op kapseizen, onder andere door de scherpe terugval in de vraag naar traditionele pakketreizen in Europa en de overcapaciteit in de markt. Het bedrijf worstelt met lage marges en lijdt ook onder de aanhoudende onzekerheid over de brexit. Het stuurde de voorbije jaren al een niet-aflatende stroom aan wintswaarschuwingen uit. De reisorganisator verloor maandagochtend op de beurs van Londen een vijfde van zijn waarde.

Maandag maakte het noodlijdende Thomas Cook bekend dat het nog eens zo'n 150 miljoen Britse pond (162 miljoen euro) wil ophalen. Met dat verse kapitaal wil de reisorganisator naar eigen zeggen 'ademruimte creëren in de minder drukke winterperiode, als er minder geld binnenstroomt, en te verzekeren dat we kunnen blijven investeren in onze strategie.'

'Significante vorderingen'

De kapitaalinjectie komt boven op de eerdere aankondiging, van 12 juli, van 750 miljoen pond (809 miljoen euro) aan financiering door het Chinese conglomeraat Fosun. Gesprekken over die kapitaalinjectie zijn nog aan de gang met Fosun, de banken van Thomas Cook en de obligatiehouders.

Thomas Cook verloor maandagochtend op de beurs van Londen een vijfde van zijn waarde. -20% Waardeverlies

Volgens het communiqué van Thomas Cook maandag worden daarover 'significante vorderingen' gemaakt en verwacht de Britse reisorganisator de hele herkapitalisatie af te ronden tegen begin oktober.

Het Chinese powerhouse Fosun, dat onder meer eigenaar is van Club Med en Cirque du Soleil en mee werd opgericht door de Chinese miljardair Guo Guangchang, wil de controle verwerven bij Thomas Cook via zijn forse kapitaalinjectie. Daarmee krijgt de toerismetak van Fosun de controle over de touroperaties van Thomas Cook en een minderheidsbelang in de luchtvaartorganisatie van de Britse reisorganisator. Ook wordt een deel van de schuld van Thomas Cook weggepoetst.

Machtsgreep Fosun