Uw reisagent is failliet, wat nu?

De Britse touroperator Thomas Cook, eigenaar van het Belgische Neckerman, is failliet. Wat als u bij hen een vakantie heeft geboekt?

In België zijn erkende reisorganisaties, -bemiddelaars en -bureaus wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen financieel onvermogen. Dat kan bij het Garantiefonds Reizen, waar de grote touroperators bij aangesloten zijn, of via de Vlaamse Vereniging Reisbureaus. ‘Daardoor worden gedupeerde reizigers vergoed bij financiële problemen of een faillissement van het reisbureau of de touroperator’, zegt Mark De Vriendt, general manager van het Garantiefonds Reizen. U herkent de leden van het fonds aan het GFG-label. De Nederlandse tegenhanger van het Garantiefonds Reizen is de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Reizigers die via TravelBird een reis geboekt hebben, moeten bij de SGR aankloppen.

Wanneer komt het Garantiefonds tussen?

Het treedt op bij een faillissement van een aangesloten reisbureau, doorverkoper of reisorganisator. U moet dus via hen een (pakket)reis geboekt hebben om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling van uw reis. Als u zelf een hotel of vliegtuigtickets hebt geboekt en het hotel of de luchtvaartmaatschappij gaat failliet, dan komt het fonds niet tussen. U kunt bij het garantiefonds ook niet terecht met klachten over uw reis. Daarvoor moet u de Geschillencommissie Reizen contacteren.

Betaalt de garantieverzekering boekingskosten terug?

Boekingskosten worden terugbetaald. Maar de kosten voor bijvoorbeeld een visum, een paspoort, inentingen of een extra bijstandsverzekering niet. U moet uw reis ook al effectief betaald hebben. Het tekenen van een bestelbon is niet voldoende om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding.

Wat als mijn reisorganisator failliet gaat tijdens mijn reis?

Dan regelt het Garantiefonds Reizen de praktische beslommeringen, zodat gedupeerden hun reis zoals gepland kunnen voortzetten. Het betaalt dan de leveranciers ter plaatse of regelt in uitzonderlijke gevallen een repatriëring.

Hoe moet ik een schadedossier indienen?

U moet een schadeformulier invullen dat u op de website van het garantiefonds kan terugvinden: www.gfg.be/nl/contact of www.sgr.nl/schade-claimen.

Hoeveel tijd heb ik om een schadedossier in te dienen?

Doorgaans schieten reizigers snel in actie bij een faillissement. Maar in theorie hebt u drie jaar de tijd.

Hoelang moet ik wachten op mijn geld?