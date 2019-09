Veel vragen van ongeruste klanten bij Thomas Cook

Thomas Cook zit al maanden in slechte papieren.

Door de aanhoudende negatieve berichtenstroom komen bij de Belgische vestigingen van Thomas Cook sinds vandaag veel meer vragen van ongeruste klanten binnen.

Dat valt te horen bij Thomas Cook Belgium. 'Sinds vandaag zien we veel meer vragen over de speculatie die in de pers verschijnt', klinkt het.

Vrijdagochtend bleek dat de financiële put bij Thomas Cook nog groter is dan gedacht. In een mededeling gaf de 178-jarige noodlijdende touroperator toe van de banken een extra eis te hebben gekregen. Er moet een kredietfaciliteit van 200 miljoen euro komen om het winterseizoen te overleven. Thomas Cook bevestigde zo eerdere berichten in de Britse zakenkrant Financial Times.

De faciliteit komt boven op de 900 miljoen pond (1 miljard euro) die nodig is om de balans op te schonen. Bij die herkapitalisatie zal de Chinese grootaandeelhouder Fosun zijn macht betonneren. Thomas Cook voert op dit ogenblik met Fosun en de schuldeisers gesprekken om een broodnodige schuldverlichting af te spreken.

De aanhoudende negatieve berichten maken de klanten in België zenuwachtig. Bij een medewerker valt te horen dat de boekingen deze week een ferme klap kregen. 'Donderdag waren de cijfers niet zo goed', erkent een woordvoerder. 'Maar de cijfers gaan altijd op en neer. Het is te vroeg om te zeggen wat de precieze oorzaak is.'

Garantiefonds

In Nederland erkende Thomas Cook eerder al dat reizigers twee keer nadenken voor ze een vakantie boeken via het bedrijf. 'Hoe meer mensen erover praten, hoe meer mensen ongerust worden. Iedereen neemt dat dan maar over', zei een woordvoerster donderdag aan het persbureau ANP.

Thomas Cook Belgium is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Als het failliet gaat en dat een impact heeft op de Belgische activiteiten, worden gedupeerde reizigers vergoed.