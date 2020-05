Verkoop van ‘bubbels op wielen' piekt

Na een nulverkoop tijdens de lockdown verkoopt het Kempische Dicar vandaag elke dag dubbel zoveel motorhomes als normaal, vooral aan 'Zaventem-klanten'.

De voorbije drie maanden waren een rollercoaster voor Dicar in Geel, een van de grootste verkopers en verhuurders van mobilhomes in Europa. Het familiebedrijf, dat vorig jaar ongeveer 2.600 zwerfwagens verkocht, zag zijn verkoop op 11 maart in één klap tot nul terugvallen.

‘Tijdens de zeven weken van de lockdown, pal in ons topseizoen, hebben we ongeveer 400 verkopen gemist, goed voor 16 miljoen euro omzet’, vertelt Dirk Van Eyck, die samen met zijn drie zonen het bedrijf leidt. ‘Maar zodra de deuren weer opengingen, op 11 mei, werden we overrompeld. We verkopen nu dag na dag dubbel zoveel mobilhomes als op een vergelijkbare dag in 2019. Als we dit kunnen volhouden, is onze terugval in twee maanden gecompenseerd. Ook in de verhuur - 5 procent van onze omzet - krijgen we meer vraag dan we aanbod hebben.’

Zaventem-klanten

Van Eyck merkt dat de toegenomen vraag vooral komt van wat hij ‘Zaventem-klanten’ noemt: mensen die normaal het vliegtuig nemen naar een bestemming die met de auto niet te bereiken is. ‘Het zijn duidelijk beginners, dat merken we aan het websitebezoek. Normaal hebben we elke dag zowat 1.000 unieke bezoekers, deze dagen loopt dat op tot 7.500. Heel veel van die mensen gaan niet meteen op zoek naar producten en prijzen, maar naar de adviespagina’s, de blogs met ervaringen en de vragenmodule van gebruikers. Tegelijk gaan we ervan uit dat klanten die hun motorhome willen vervangen door een nieuwe, dat nu een tijdje uitstellen vanwege de economische onzekerheid.’

We krijgen veel vragen over de financiering. Een motorhome kost ongeveer 3.000 euro per jaar, de aankoop (gemiddeld 50.000 euro), de relatief hoge restwaarde en de taksen en verzekeringen verrekend. Dirk Van Eyck CEO-eigenaar Dicar

Wat geïnteresseerden aantrekt, is volgens Van Eyck duidelijk. ‘Je koopt je persoonlijke bubbel op wielen, waar je de hygiëne perfect onder de controle kan houden en die de flexibiliteit biedt om te gaan en staan waar je wil, wanneer je wil. Daarnaast geldt ook de klassieke troef: het comfort van een vakantiehuis, met de vrijheid en het avontuurlijke van een tentje.’

Dicar, dat de voorbije tien jaar onafgebroken met 18 procent per jaar groeide en in 2019 een omzet boekte van 115 miljoen euro, surfte in precoronatijd al mee op het toenemende succes van mobilhomes. Volgens Febiac werden vorig jaar een dikke 8 procent meer zwerfwagens in gebruik genomen dan het jaar ervoor.

Weerstand

Welke weerstand voelt Van Eyck bij beginnende motorhomers? ‘We krijgen veel vragen over de kosten. Gemiddeld moet je rekenen op 3.500 euro per jaar, de aankoop (gemiddeld 50.000 euro), de relatief hoge restwaarde en de taksen en verzekeringen verrekend. Daar moet je alleen nog je brandstof bijtellen. Een tweede bezorgdheid is waar je mag gaan en staan, en of je niet te veel bent aangewezen op drukke campings en doodse parkeerterreinen. Maar op motorhomeparkings vind je alles om je te bevoorraden met water en elektriciteit. Tegelijk vind je vandaag via veel apps onder meer boeren en B&B’s die hun terrein openstellen. En in Scandinavië mag je overal overnachten.’

Als de vraag verdubbelt, moet je aanbod kunnen volgen. Waar tovert Van Eyck plots dubbel zoveel campers vandaan? ‘In ons filiaal in Geel hebben we een stock van 700 wagens staan, in onze vier andere vestigingen nog eens 400. Die kunnen we dus direct leveren.’