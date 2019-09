Wat nekte Thomas Cook?

Een giftige cocktail van slecht zomerweer, verkeerd gelopen overnames, de brexit, concurrentie van Airbnb, een onwillige Britse regering en ongenadige hedgefondsen betekende het einde voor Thomas Cook.

Wat nekte het 178 jaar oude Thomas Cook? Een giftige cocktail van veel ingrediënten, zo blijkt.

In 2007 nam Thomas Cook zijn Duitse rivaal My Travel over. Dat liet een enorme schuldenberg na.

Het begon met een verkeerd gelopen overname. In 2007 nam Thomas Cook zijn Duitse rivaal My Travel over. De bedoeling was een gigant in de reisindustrie te creëren om de markt te domineren, maar dat mislukte. Wat overbleef was een gigantische schuldenberg, die het bedrijf maar niet onder controle kreeg. 'De hele onderneming moet naar intensieve zorgen', zei de Belg Frank Meysman, toen hij in 2011 aantrad als voorzitter van de raad van bestuur.

Een tweede ingrediënt is de technologische omwenteling die ook de reissector op zijn kop zette. De concurrenten voor Thomas Cook beperken zich niet alleen tot het Duitse TUI, dat maandag op de beurs steeg na de aankondiging van het faillissement van zijn concurrent, maar ook Booking.com en Airbnb.

Warme zomer

Recenter kwamen er andere tegenslagen. Omdat de zomer van 2019 bijzonder warm was, bleven veel Britten in eigen land en stelden ze een buitenlandse vakantie uit. De brexit leidde tot extra onzekerheid, waardoor buitenlandse vakanties werden uitgesteld of door het lage pond duurder werden.

In die omstandigheden werden de schulden van Thomas Cook een sneeuwbal die oncontroleerbaar begon te rollen. De groep onderhandelde al een tijdje met aandeelhouders en schuldeisers over vers geld, maar moest voortdurend meer vragen. Eind maart had Thomas Cook voor 2 miljard pond schuld uitstaan, leren data van Bloomberg.

Het Chinese Fosun, de eigenaar van Club Med, was bereid tot een financiële deal van 1 miljard euro in ruil voor de controle over Thomas Cook. Afgelopen week liet Thomas Cook weten dat daarbovenop nog eens ongeveer 280 miljoen euro nodig was.

Hedgefondsen

Extra problematisch was dat volgens het persagentschap Bloomberg en de krant Financial Times een groep hedgefondsen zich verzetten tegen de redding van Thomas Cook. Dat komt omdat ze credit default swaps hadden gekocht, een verzekering tegen wanbetaling als een bedrijf failliet gaat.

150 miljoen Redding Thomas Cook klopt aan bij de Britse regering voor een overheidsredding van 150 miljoen pond. Downing Street weigerde dat.

In het voorstel van Fosun zouden de schuldeisers geld verliezen en zou Thomas Cook een nieuwe start nemen. Daardoor konden de hedgefondsen niet cashen op hun faillissementsverzekering.

Het bedrijf ging ten einde raad aankloppen bij de Britse regering, om een overheidsredding van 150 miljoen pond te krijgen. Downing Street weigerde dat. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab zei zondag dat het overleven van een reisorganisator geen strategisch nationaal belang is.