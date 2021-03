'Zonder tweedeverblijvers valt veel horeca in Knokke-Heist weg'

De stijgende woningprijzen baren de lokale bewoners van Knokke-Heist zorgen. Maar tweedeverblijvers weren uit de kustgemeente, vinden velen een stap te ver. 'Ze betalen ook taksen.'

'Er staat hier veel te koop, maar ’t is duur. Ze profiteren een beetje van de mensen. En ’t is aan de kust, hè.' Claudine Verstraete is met haar dochter op stap in het verlaten centrum van Heist. Dat de woningprijzen in de kustgemeente erg hoog zijn, weten ze allebei. Maar dat de gemeente Knokke-Heist om die reden een rem wil zetten op tweedeverblijvers, vinden ze overdreven. 'Als wij op reis gaan, moeten de mensen ons ook verdragen', zegt dochter Samia Khotta, terwijl ze haar hond in toom houdt.

Toch is het de nieuwe burgemeester Piet De Groote menens. De opvolger van de onlangs overleden Leopold Lippens wil kopers van vastgoed buiten de toeristische zone verplichten zich te domiciliëren in hun woning. Dat maakte hij zaterdag in De Tijd bekend. Nu al zijn 21.000 van de 39.000 woningen in Knokke-Heist van tweedeverblijvers. Door de coronacrisis is de vraag nog gestegen. 'De mensen willen allemaal een appartement met een terras', zegt Stefaan Vanhove, de zaakvoerder van Immo Tropic op de dijk van Heist. Vanhove heeft net een woning in de buurt aan een gepensioneerde bakkerskoppel getoond. 'Ze waren zeer enthousiast.'

Exclusief vakantieoord

De domiciliëringsplicht zou alleen van toepassing zijn in wijken buiten de toeristische zone, zoals het centrum van Heist. Met Café Terminus, een kantoor van de Bond Moyson en een Zeeman waar een Roma Badlaken met een volle spaarkaart 2,49 euro kost, lijkt het centrum van Heist meer op een doorsnee Vlaamse wijk dan op een exclusief vakantieoord waar toeristen vechten om dure appartementen.

Een Antwerpse die al 16 jaar in Heist woont, is een van de weinigen die in een flatgebouw met veel tweedeverblijvers woont. ‘Ze zetten hun vuilzakken zondag al buiten terwijl de pmd-zak pas op donderdag aan de beurt is', klaagt ze. Maar haar vriendin, die aan strandverhuur doet, geeft tegengas. ‘Ik wil niet dat we tweedeverblijvers weren. We hebben in Knokke-Heist veel restaurants. Zonder tweedeverblijvers zou veel horeca wegvallen. En ze betalen ook taksen.’ Terwijl de inwoners van Knokke-Heist vrijgesteld zijn van aanvullende gemeentebelastingen, moeten tweedeverblijvers elk jaar 770 euro gemeentetaks betalen, waarmee ze de lokale infrastructuur financieren.

Voorlopig telt het centrum van Heist amper tweedeverblijvers. Maar het eenvoudige centrum staat voor een metamorfose. Op het grote Maes- en Boereboomplein start binnenkort de bouw van een spectaculaire, kleurrijke toren, inclusief politiekantoor, bibliotheek en 97 appartementen, waaronder penthouses met een adembenemend uitzicht. ‘Over vijf jaar zal Heist onherkenbaar zijn’, zegt makelaar Stefaan Vanhove.

Het gemeentebestuur is er beducht voor dat 'mensen uit het binnenland' de lokale inwoners verdringen die de torenhoge vastgoedprijzen niet meer kunnen betalen. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Knokke-Heist bedroeg vorig jaar 564.033 euro. De voorbije vijf jaar stegen de prijzen er met 21 procent. ‘De jeugd kan hier niet meer blijven’, zegt Marijke, die net haar twee kleinkinderen afhaalt van Basisschool 't Schooltje in het landelijke gehucht Ramskapelle. ‘Mijn kinderen zijn ook verhuisd. ’t Is hier niet meer te betalen.'

Meer tweedeverblijvers dreigen deelgemeenten als Heist-centrum, Westkapelle en Duinbergen tijdens de week of in de winter om te vormen tot spookdorpen, waar scholen en jeugdbewegingen doodbloeden. Daarom lanceerde de gemeente achter het treinstation van Heist al de bijzonder opgeruimde nieuwbouwwijk Heulebrug, waar keurige villa's naast betaalbare appartementen staan. Voor de tweede projectfase, waarvan alle 160 bouwkavels al verkocht zijn, gaf de gemeente voorrang aan mensen die al langer in Knokke-Heist wonen of werken.

Grijs

Die strategie zoog meer jonge mensen naar de wijk, wat cruciaal is voor de toekomst van de kustgemeente. Knokke-Heist is na Koksijde de tweede 'grijste' gemeente van het land. Volgens cijfers van 2018 is een derde van de 33.000 inwoners 66 jaar of ouder.

Vandaag trekt de gemeente vooral gepensioneerden aan, die er zich vaak domiciliëren. 'We komen al 50 jaar op vakantie naar Knokke', zegt Jos, een voormalige leraar uit Sint-Katelijne-Waver. Eerst wilden we hier op jaarbasis iets huren. Maar dat was een kostelijke affaire. Daarom zijn we in september verhuisd naar Heist.’