Belgen ontwerpen reiskoffer van de toekomst

Met een radicaal redesign van de reiskoffer hoopt Samsonite een groeiende groep reizigers aan te spreken. Daarvoor sloeg de bagagereus de handen in elkaar met het Mechelse designbureau Achilles.

Valt aan het concept van een reiskoffer veel te innoveren? Wie het ding vanop een afstand bekijkt, is waarschijnlijk geneigd om 'nee' te antwoorden. Al generaties doet die min of meer hetzelfde: je ritst hem open, propt hem vol met kleding, om die vervolgens op de plaats van bestemming weer uit te laden. Klaar. Los van de evolutie in materialen lijkt dat een concept waar weinig aan te tornen valt.

Maar wat als een koffer meer moet doen dan je spullen van A naar B verplaatsen? Dat is de vraag waar Erik Sijmons, senior design director bij de Amerikaanse bagagereus Samsonite, mee zat. 'We merken dat de trend van 'slow travel' enorm aan het opkomen is', zegt Sijmons. 'Er is een snel groeiende groep van mensen voor wie de reis even belangrijk is als de bestemming. Die trekken erop uit met de auto of de hogesnelheidstrein, leven meer van plek tot plek. Maar hoe kan een koffer aan die andere verwachtingen voldoen?'

Schermvullende weergave ©Samsonite

Met die nood in het achterhoofd ging Sijmons met zijn interne ontwikkelingsteam, geleid vanuit de Europese hoofdzetel van Samsonite in Oudenaarde, aan de slag. In het externe ontwerpbureau Achilles Design uit Mechelen vond de designdirecteur een partner om mee aan dat zeel te trekken.

'Toegankelijkheid, dat was het codewoord waarmee we aan de slag moesten', herinnert Lukas Van Campenhout, expert industrieel ontwerp bij Achilles en professor productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, zich. 'De huidige generatie reiskoffers is heel luchtvaartgericht. En een koffer die het grootste deel van je reis in het ruim van een vliegtuig zit, daar moet je verder weinig mee. Als je tijdens je reis echter vaak je koffer nodig hebt, veranderen je noden. Hoe maak je zo'n koffer dan functioneel?'

Voorlangs

De oplossing waar Samsonite en Achilles uiteindelijk mee op de proppen kwamen, is zo eenvoudig dat je je afvraagt waarom niemand er eerder opkwam. De nieuwe kofferlijn die Samsonite momenteel uitrolt onder de collectienaam IBON opent niet aan de zijkant, maar voorlangs. Die schijnbaar eenvoudige aanpassing in de opdeling heeft een resem gevolgen voor hoe je de koffer kan gebruiken.

'Als je een traditionele koffer openklapt, dan neemt die dubbel zoveel plaats in tegenover dezelfde koffer als hij dicht is', zegt Van Campenhout. 'Door hem op een andere manier op te delen, blijft de oppervlakte die dit nieuwe model inneemt gelijk. Dat maakt in een kleine treincoupé, een hotelkamer of de koffer van je auto een wereld van verschil.'

We hebben verschillende wereldwijde patentaanvragen lopen, voor één nieuw koffermodel. Erik Sijmons Designdirecteur Samsonite

Die nieuwe opdeling leidde meteen tot een cascade aan andere vernieuwingen, aldus Ward Van Coppenolle, die als industrieel ontwerper bij Achilles een belangrijke rol speelde in het project. 'Vanaf dat we in hout dat idee van de andere opdeling hadden gebouwd in een proefmodel, zagen we plots een hoop nieuwe mogelijkheden. Zo hebben we bijvoorbeeld snel een handvat aan de binnenkant toegevoegd, waardoor de koffer verplaatsbaar en dus functioneel wordt in geopende toestand. Omdat hij altijd evenveel plaats inneemt, maakt dat dat je probleemloos van kamer tot kamer kan wandelen. Dat is bijvoorbeeld handig als je verschillende kinderen hebt uit wier kleerkast je één voor één je koffer moet inpakken.'

De inhoud van de koffer wordt op zijn plaats gehouden met een verschuifbaar kliksysteem, waarbij een verschuifbaar vlak de inhoud aanduwt. Sijmons: 'Zo blijft alles gefixeerd en ordelijk, ook als de koffer niet helemaal gevuld is. We hebben verschillende wereldwijde patentaanvragen lopen, voor één nieuw koffermodel.'

YouTube-reviews

Na vier jaar ontwikkelen, bouwen en uitvoerig testen is Samsonite volop bezig de nieuwe ontwikkeling wereldwijd uit te rollen. De kofferlijn is al op de markt in Europa en de VS en op verschillende Aziatische markten wordt ze momenteel gelanceerd. Voor verkoopscijfers is het te vroeg, maar op basis van spontane reacties van consumenten lijkt de vernieuwing een gevoelige snaar te raken, zegt Van Campenhout. 'Dat er spontane YouTube-filmpjes opduiken met enthousiaste reviews, is meestal een goed teken.'

Een spontane Koreaanse review van de Ibon-koffer.

Het is niet de bedoeling dat deze koffer het klassieke aanbod van Samsonite zal vervangen. Maar de hoop is dat deze grotendeels Belgische innovatie in zijn doelgroep wel een toevoeging kan zijn aan het gamma van de bagagereus.

Zo'n duwtje in de rug is welkom voor het bedrijf, dat stevige klappen kreeg door de coronacrisis. Samsonite zag in 2020 zijn omzet terugvallen van 3,6 miljard dollar tot 1,5 miljard dollar. Dat consumenten tijdens de pandemie verplicht dichter bij huis bleven en dus minder nood hadden aan reiskoffers is daar de logische verklaring voor. Dat leidde vorig jaar al tot een besparingsronde bij het bedrijf, waarbij ook in Oudenaarde ontslagen vielen.

Moraliteit

Maar de ontwikkeling van IBON, die voor de pandemie begonnen was, staat los van de covidcrisis en diens invloed op het reisgedrag, onderstrepen de ontwerpers. Die innovatie vertrok net vanuit het idee dat je met het ontwerp van een product ook een invloed kan hebben op het gedrag van mensen, in plaats van omgekeerd, aldus Van Campenhout. 'Door met je ontwerp een bepaald gedrag te faciliteren, zoals deze koffer doet voor duurzaam reisgedrag, kan je als ontwerper een actieve rol spelen.'

Het is een rol waar productontwikkelaars zich meer bewust van moeten worden, vindt de professor, die aan de universiteit onderzoek doet naar de 'moraliteit' van gebruiksproducten. 'De functie van design werd heel lang ingevuld als je aanpassen aan de noden van de consument. Maar het omgekeerde kan ook waar zijn. Een goed ontwerp kan ook bemiddelend werken, een goed ontwikkeld product kan een instrument zijn in het streven naar een betere wereld.'