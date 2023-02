De uittocht naar de Alpen is weer ingezet nu de krokusvakantie, de populairste week voor de ruim 700.000 Belgische wintersporters om op skivakantie te gaan, is begonnen. Terwijl de industrie is bekomen van de coronaklap doemen andere uitdagingen op. ‘Babyboomers geven hun skiliefde niet door.’