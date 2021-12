Groep boven Center Parcs en Sunparks gered

De Franse toerismereus Pierre & Vacances, in ons land bekend van Center Parcs en Sunparks, herschikt zijn schulden en krijgt een injectie om de coronacrisis door te komen.

Pierre & Vacances, dat gecontroleerd wordt door zijn 84-jarige oprichter, directievoorzitter en voorzitter Gérard Brémond maar ook op de beurs staat, is de grootste speler in Europa voor verblijfstoerisme. De groep biedt bijna 46.000 appartementen, huizen en cottages aan op een kleine 300 locaties. Bij ons is Pierre & Vacances vooral bekend van de vakantieparken Center Parcs (vijf vestigingen) en Sunparks (twee).

Het hoeft geen betoog dat corona de groep zwaar getroffen heeft. De twee recentste boekjaren was er een gecumuleerd verlies van 677 miljoen euro en de nettoschuldenlast is gestegen tot ruim een half miljard euro. Daarbij komt dat Pierre & Vacances al tien jaar verlieslatend is. De groep zag zich dan ook genoodzaakt begin dit jaar gesprekken op te starten over haar redding, onder toezicht van de Parijse ondernemingsrechtbank.

Schuldeisers

Na onder meer een met nieuwe schulden gefinancierde operatie van 300 miljoen euro om de kortetermijnnoden te lenigen volgt nu een herkapitalisering van het concern met 12.000 werknemers. Het gaat om een deal van 751 miljoen euro met drie investeerders en deels tegelijk schuldeisers, het Franse Atream en Alcentra en Fidera, beide uit het Verenigd Koninkrijk. Alcentra is een dochter van de Bank of New York Mellon.

De deal, die de komende weken nog verder moet worden uitgewerkt en nog moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering, valt uiteen in de omzetting van schulden in kapitaal ten belope van 551 miljoen euro en een kapitaalverhoging in twee stappen van 200 miljoen euro.

Verwatering

Dat leidt tot een forse verwatering van de bestaande aandeelhouders, met Brémond op kop. Hij bezit nu nog 49,6 procent van de groep via zijn familieholding Siti. De huidige aandeelhouders zullen als gevolg van de deal terugvallen tot 2,1 à 16,4 procent van het kapitaal en de drie investeerders krijgen 42,6 tot 56,8 procent extra in handen, boven op hun belang als schuldeisers.

Brémond wordt ook afgezet als topman. Maar hij blijft niet achter met lege handen. Zo blijft hij op de loonlijst staan en zal hij de groep bijstaan bij de afronding van de reddingsoperatie. Bovendien krijgt hij gratis bevoorrechte aandelen die kunnen worden omgezet in gewone. Tot slot wordt hij de voornaamste aandeelhouder van een nieuwe vastgoeddochter die diensten zal leveren aan Pierre & Vacances. Hij had niet te kiezen. De drie investeerders waren de enigen die de groep wilden redden.

Concept

De 84-jarige zakenman leidt de groep al 54 jaar en zag de jongste 15 jaar vijf secondanten de revue passeren als algemeen directeur onder zijn vleugels. Nu ziet hij zich dus genoodzaakt de fakkel door te geven. Brémond richtte Pierre & Vacances in 1967 op. De groep werd deels groot door een nieuw vakantieconcept dat hij bedacht: particulieren kopen nieuwe appartementen op toeristische locaties die ze aan de groep toevertrouwen voor verhuur, met het behoud van verblijfsrechten en op een fiscaal gunstige manier.