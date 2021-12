Pairi Daiza houdt voor tweede jaar op rij dividend op zak

Het dierenpark Pairi Daiza dook in het boekjaar 2020-2021 zwaar in het rood door de coronacrisis. De heropening kon het leed wat verzachten. Maar voor het tweede jaar op rij zat er geen dividend in voor oprichter Eric Domb en Marc Coucke.

Het boekjaar van Pairi Daiza loopt - gezien de activiteit van het dierenpark - van begin april tot eind maart. De coronacrisis kleurt logischerwijze de cijfers van 2020-2021.

Dat is zichtbaar in het aantal bezoekers. Op vergelijkbare basis viel dat met ruim de helft (-55%) terug. Maar de pil werd wat verguld omdat het park vanaf de carnavalsvakantie een nieuw hotel kon openstellen, terwijl het park in de paasvakantie openging. Daardoor viel het aantal bezoekers 'slechts' terug tot 1,2 miljoen (-44%). Zonder die vroegtijdige heropening zou het aantal bezoekers teruggevallen zijn tot minder dan 1 miljoen.

Sinds de heropening in het voorjaar mocht het park qua aantal bezoekers op een derde van zijn maximumcapaciteit draaien. Dat werd midden augustus opgetrokken tot twee derde.

Rode cijfers

De financiële resultaten doken fors lager. Op vergelijkbare basis kwam de omzet 44 procent lager uit. Maar uiteindelijk beperkte de daling zich tot 35 procent, op 55 miljoen euro. De brutobedrijfswinst (ebitda) kwam twee keer lager uit op 19 miljoen.

Ondanks de lagere kosten dook het dierenpark zowel operationeel als netto in het rood. Onderaan de jaarrekening staat een nettoverlies van 5,7 miljoen euro, vergeleken met een klein miljoen winst het jaar ervoor. Pairi Daiza vreesde eind vorig jaar ergere cijfers voor 2020-2021.

Voor de aandeelhouders van Pairi Daiza was er voor het tweede jaar op rij geen dividend. In 2018-2019 kon er nog een dividend van meer dan 4,6 miljoen euro vanaf. Dat stroomde naar oprichter Eric Domb (70%) en naar Marc Coucke, die sinds 2015 zo'n 30 procent van de aandelen in handen heeft. Op de lange termijn wil Pairi Daiza zijn dividenduitkeringen hernemen.

Vrije tijd

Pairi Daiza is niet de enige investering van Coucke in de toerisme- en vrijetijdssctor. In 2017 investeerde hij voor het eerst in de Nederlandse uitbater van indoorskipistes SnowWorld. Hij breidde zijn belang stelselmatig uit en bezit nu 90 procent. Hij bouwt ook een resem activiteiten uit in en rond Durbuy.