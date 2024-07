Bij wie vlucht voor de hitte en het massatoerisme maken koelere en minder bezochte vakantiebestemmingen opgang. Het wilde en onderschatte Wales wordt getipt als de grote toeristische winnaar in een snel opwarmend Europa. Liggen we binnenkort allemaal aan het strand van Pwllheli of Llandudno? ‘Dit is voor ons een kans om futureproof te worden.’