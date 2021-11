Wat als uw skireis in het water valt?

Wie al een skireis heeft geboekt, kijkt wellicht met argusogen naar de oplopende coronacijfers in Europa. Zijn er mogelijkheden om de skireis te annuleren als corona toeslaat?

In Oostenrijk geldt sinds maandag een harde lockdown. Belgen en andere buitenlanders zijn tot 13 december niet welkom op de Oostenrijkse skipistes. De Oostenrijkse regering wil de oplopende coronacijfers een halt toeroepen en hoopt het skiseizoen, dat in de kerstvakantie losbarst, te redden. Toch valt niet uit te sluiten dat ook andere skigebieden tot een lockdown overgaan, of dat uzelf door corona verstek moet geven voor uw skireis. Wat zijn de mogelijkheden?

Meer reizigers sluiten een annulatieverzekering af. Koen van den Bosch CEO Vereniging van Vlaamse Reisbureaus

Volgens Koen van den Bosch, de CEO van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus, houden de meeste reizigers rekening met een annulatie. ‘Meer reizigers sluiten een annulatieverzekering af’, zegt hij. Al betekent zo'n verzekering niet automatisch dat de reis onder alle omstandigheden kosteloos geannuleerd kan worden. ‘De voorwaarden kunnen fors verschillen van verzekering tot verzekering', zegt hij.

Overmacht

De meeste annulatieverzekeringen zullen wel ziekte door corona aanvaarden als een voorwaarde, maar de sluiting van een skigebied door corona is niet noodzakelijk bij alle annulatieverzekeringen opgenomen. ‘Vorig jaar werd corona als overmacht bestempeld, maar vandaag zijn er juridische discussies of corona dat nog wel is. Iedereen is op de hoogte van de risico’s van deze pandemie. Goed informeren over de voorwaarden is de boodschap’, zegt van den Bosch.

We bieden tot 28 dagen voor vertrek een omruilgarantie. Sarah Saucin Woordvoerster TUI

Wat als u geen annulatieverzekering hebt afgesloten? Ook dan hangt het af van de voorwaarden die met het reisbureau zijn afgesproken en van de omstandigheden die tot annulatie dwingen. 'Dat moet geval per geval bekeken worden. In de praktijk mag je er bij overmacht van uitgaan dat een professionele reisorganisator samen met de reiziger naar oplossingen zoekt, door bijvoorbeeld de reis om te boeken naar een andere periode of regio’, zegt van den Bosch.