1 op 3 NMBS-treinen moet vrijdag tijdens staking rijden

Maar het succes van de eerste minimale dienstverlening is erg afhankelijk van het aantal werkwilligen bij Infrabel.

Donderdagavond om 22 uur start een van de grootste experimenten uit de Belgische spoorgeschiedenis. De NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel moeten voor het eerst een minimale dienstverlening waarborgen tijdens de 48-uren staking van de socialistische vakbond.

Toch waarschuwde de NMBS, die woensdagavond het vervoerplan voor vrijdag online publiceert, dat het treinverkeer ‘zeer ernstig verstoord’ zal zijn. Het spoorbedrijf verwacht dat morgen ‘slechts’ 1 op de 3 treinen zullen rijden. De focus ligt op InterCity-treinen (IC), vooral richting Brussel. Sommige IC’s zullen de hele dag rijden, anderen enkel tijdens de piek. Ook een aantal stoptreinen (S rond Brussel en L in de rest van het land) zullen in de spits rijden. De meeste piektreinen (P) blijven binnen.

Op zaterdag, wanneer het aanbod sowieso kleiner is, zal het geplande schema beperkter uitvallen. Een aantal IC-, S- en L-treinen zullen dan aan een lagere frequentie rijden. Ondanks het mooie weer legt de NMBS geen extra treinen in naar de kust. ‘Het treinverkeer zal niet plots vlot rijden, er zijn aanzienlijke minder treinen’, tempert de NMBS meteen de verwachtingen.

Dada van Michel

De minimale dienstverlening is een dada van de federale regering-Michel. Met de invoering van die verplichting wilde de regering vermijden dat een spoorstaking het hele land plat legt omdat niemand op de trein durft te rekenen. Volgens de nieuwe wet moesten duizenden spoorlui met een ‘essentiële functie’, zoals machinisten of stationschefs, voor maandagavond (72 uur voor de staking) laten weten of ze wilden werken.

Op basis van de resultaten van die telling werkte de NMBS een vervoersaanbod uit. ‘Het was een heksenketel’, zegt een spoorinsider. ‘We moeten alles berekenen per beroepscategorie, en dat ingeven in verschillende informaticasystemen’, klinkt het. Bovendien duurt de staking meteen twee dagen, en valt die op een werkdag én een zaterdag. ‘We moesten de hele organisatie aanpassen.’

Koffiedik kijken

Of het plan van de NMBS ook daadwerkelijk slaagt, is koffiedik kijken. Veel hangt af van het aantal werkwilligen, wat een groot geheim blijft. Ook de werkwilligheid per beroepsgroep is belangrijk. Een eerdere schatting toonde aan dat in het minimaalste scenario 15 procent van de treinbestuurders en treinbegeleiders en 44 procent van het personeel van Infrabel moeten werken.

In een ambitieuzer scenario is meteen 85 procent van het Infrabel-personeel noodzakelijk. Vooral het personeel in de seinhuizen en technici die problemen aan het spoor, de bovenleiding of de seininrichting snel kunnen oplossen, zijn onontbeerlijk om de treinen veilig te laten rijden.

Ook de regionale verdeling is cruciaal. Als werknemers in het stakingsgezinde Brussel-Zuid massaal thuisblijven, ligt het hele net snel plat. In Wallonië zou het aantal aangemelde werkwilligen alvast een stuk lager liggen.

Grondwettelijk Hof

Dat de NMBS niettemin maar 1 op 3 treinen durft garanderen, is opvallend. De komende twee dagen staakt namelijk maar één van de drie grote spoorbonden. Enkel de socialistische ACOD/CGSP legt het werk neer omdat niet alle spoorpersoneelsleden op de lijst van zware beroepen staat, waardoor ze langer moeten werken.

Wel zijn alle spoorbonden vierkant tegen de minimale dienstverlening omdat die volgens hen indruist tegen het stakingsrecht. De bonden vechten de wet daarom aan bij het Grondwettelijk Hof.