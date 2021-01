180 extra jobs bij Bombardier Brugge na groot NMBS-order

De Canadese treinbouwer Bombardier breidt zijn productiecapaciteit uit in Brugge. Hij investeert 6 miljoen euro in de site.

Nadat de NMBS eind vorig jaar een grote bestelling van nieuwe dubbeldekstreinen bij Bombardier heeft geplaatst, gaat de treinbouwer een extra productielijn plaatsen in Brugge. Daarvoor gaat het bedrijf op zoek naar 180 nieuwe werknemers. De uitbreiding vraagt, samen met 'een modernisering van de hele site', een investering van 6 miljoen euro.

'Ons orderboek is vol', zegt Michel Huyghe, die op 1 januari werd aangesteld als manager van de Brugse site. 'Eind december ontvingen we een bestelling van 204 M7-rijtuigen voor de NMBS, wat anderhalf jaar werk verzekert voor onze fabriek.' De nieuwe productielijn moet klaar zijn tegen komende zomer en is een grote opsteker voor de Brugse vestiging. De jongste vijf jaar daalde de werkgelegenheid er fors door herstructureringen.

'Dit plan komt er uit industriële noodzaak, maar toont ook ons geloof in de toekomst', zegt Laurent Bouyer, topman van Bombardier Transportation in Frankrijk en de Benelux. 'Ondanks de coronacrisis is Bombardier vastbesloten om de Brugse vestiging verder te transformeren. Dit biedt een kans om onze productiefaciliteiten te moderniseren, dankzij digitale processen en tools en milieuvriendelijke oplossingen.'