200 euro ecocheques voor stakend spoorpersoneel

Na de staking van december stelt de spoordirectie de mislukte sociale onderhandelingen uit tot het najaar. Werknemers van de NMBS en Infrabel krijgen in de tussentijd wel een eenmalige bonus van 200 euro.

'Het spoorwegpersoneel heeft zijn tanden laten zien! De directie heeft het personeel onderschat.' De vakbond ACOD Spoor kraait victorie na de staking die de socialistische bond samen met de liberalen op 19 december organiseerden. 'Een treffer in de roos', klinkt het.

De directie en de bonden willen in het najaar tot resultaat komen

De vakbonden riepen de staking uit nadat hun leden een voorstel van sociaal protocol voor de periode 2020-2022 in november hadden afgekeurd. Volgens een ACOD-pamflet heeft de spoordirectie dat voorstel vorige week ingetrokken. Directie en bonden vatten de onderhandelingen opnieuw aan en willen in het najaar tot resultaat komen. 'Dat houdt in dat we van een wit blad zouden herbeginnen', zegt ACOD-vakbondsman Ludo Sempels aan Belga.

Opmerkelijk is dat de vakbonden, ondanks de staking en het uitblijven van een akkoord, wel lekkers voor het personeel uit de brand sleepten. Zo krijgen alle spoorwerknemers 'zonder tegenprestatie' eenmalig ecocheques ter waarde van 200 euro. Bij de directie valt te horen dat die geste bedoeld is 'om de sociale vrede te bewaren tot september'.

Uitstel

De spoortop lijkt te beseffen dat een sociaal protocol niet binnen handbereik lag. In zijn ontwerp had HR Rail, de personeelsdienst van het spoor, een reeks gevoelige maatregelen voorgesteld. Zo wilde HR Rail een 38-urenweek invoeren en meer contractuelen in plaats van statutairen aanwerven. Volgens de directie zijn die maatregelen nodig om de NMBS en Infrabel voor te bereiden op de nakende liberalisering van het spoor.

De socialistische en liberale vakbonden verwerpen die plannen. Zij verdedigen het eenheidsstatuut op het spoor met hand en tand en eisen na de productiviteitsstijgingen van de voorbije jaren een loonsverhoging van 1,1 procent.

In principe zou de directie alleen met de steun van de christelijke vakbond ACV, die niet staakte, een sociaal protocolakkoord kunnen doordrukken. Maar dat lijkt niet realistisch gezien de almacht van de rode vakbond, die de eerste sociale verkiezingen op het spoor eind 2018 overtuigend won.

Regering

'We zaten in een patstelling', klinkt het aan de spoortop. 'We hebben voorgesteld het sociaal akkoord, dat de vakbonden verworpen hebben, te parkeren. Laat ons de tijd nemen. Maar we blijven wel praten over alle punten die in het voorstel stonden.'

Het uitstel geeft de NMBS en Infrabel de mogelijkheid de uitkomst van de federale regeringsonderhandelingen af te wachten. De samenstelling van de nieuwe ploeg kan een grote impact hebben op de financiële situatie. Terwijl PS-voorzitter Paul Magnette in zijn informateursnota 'massieve investeringen' in de infrastructuur en het vervoersaanbod eiste, zwegen informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez op dat punt zedig.