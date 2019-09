27.000 treinreizigers getroffen door megawerken aan Brussel-Zuid

Schrappingen

Daarnaast wordt ook het traject van 35 piekuurtreinen beperkt of omgeleid naar de stations Jette, Schuman, Brussel-West en Merode. De NMBS-abonnees kunnen online een kaart aanvragen die hen in die periode gratis toegang geeft tot het MIVB-netwerk.

Tijdens de verlengde weekends van 1 en 9 november rijden er voorts geen treinen tussen Brussel-Zuid en Halle. Er rijden dan wel nog treinen in de Noord-Zuidas, al wordt het aantal treinen in beide richtingen beperkt tot zes per uur.

Ruzie

De NMBS en Infrabel voerden zware onderhandelingen over het alternatieve vervoersplan. Volgens de NMBS maakte de netbeheerder pas in juli duidelijk hoe groot de impact van de renovatiewerken zou zijn, meldde De Tijd eind juli. De NMBS vreesde dat Infrabel 100 piekuurtreinen per dag wilde afschaffen. Dat aantal is de voorbije weken fors gedaald.