ACOD: 'Staking bij De Lijn in heel Vlaanderen morgen niet te vermijden'

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden is mislukt. De ACOD staakt woensdag in heel Vlaanderen. De christelijke vakbond neemt niet deel aan de actie.

Het sociaal conflict bij De Lijn is nog niet voorbij. De socialistische vakbond kondigde aan dat hij woensdag in heel Vlaanderen staakt. 'Dat is niet meer te vermijden', zei federaal ACOD-secretaris Rita Coeck dinsdag, nadat een verzoeningsvergadering bij de openbaarvervoermaatschappij mislukt was.

Acht dagen staking

Volgens Coeck is het de schuld van de directie dat het overleg mislukte. 'Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat de directie met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft ze ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld kosten', zegt ze.