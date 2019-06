Afsluiting E313 legt verkeer rond Geel in de knoop

Het verkeer tussen Antwerpen en Hasselt en in de regio Geel is zwaar verstoor als gevolg van een ongeval op de E313. De autosnelweg zal nog enkele uren volledig afgesloten blijven.

De E313 in Geel-Oost is sinds woensdagochtend geblokkeerd in beide richtingen. Rond half één botsten een vrachtwagen en een gastankwagen, die daarop lek sloeg. De tankwagen bevat LPG. Zolang de lekken niet gedicht zijn, kan de tankwagen niet getakeld worden.

De brandweer liet de snelweg in beide richtingen afsluiten, uit veiligheidsoverwegingen, maar ook omdat ze de hele zone nodig hebben. In het slechtste geval kan de snelweg tot woensdagavond afgesloten blijven, zegt de brandweer.

In de ruime omgeving van Geel zit het verkeer hopeloos vast. Verkeer tussen Hasselt en Antwerpen wordt aangeraden om om te rijden via Brussel. Van Antwerpen naar Maastricht kunt u de E314 via Eindhoven nemen.

‘We raden chauffeurs aan elke omleiding die mogelijk is, te gebruiken, zelfs al is dat een omleiding op grote afstand’, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Spoor