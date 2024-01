Alexander Saverys over zijn groene plannen met CMB.Tech: 'De potentiële markt is gigantisch'

Als de fusie van Euronav en CMB.Tech er komt, ontstaat een rederij die als referentie moet gelden in de vergroening naar de scheepvaart. Daarvan probeerde de familie Saverys vrijdag haar aandeelhouders te overtuigen. 'We geloven dat we in de komende vijf jaar voor 3 tot 5 miljard dollar groene investeringen kunnen uitrollen.'