Alstom flirt met Bombardier na afgebroken Siemens-verloving

Na de mislukte fusie met het Duitse Siemens wil de Franse treinbouwer Alstom de spooractiviteiten van zijn slabakkende Canadese concurrent Bombardier overnemen.

'Alstom bevestigt in discussie te zijn met Bombardier over een mogelijke overname van Bombardier Transportation. Discussies zijn bezig. Geen finale beslissing is genomen.' Met een kort bericht in telegramstijl bevestigde Alstom gisteren het gerucht dat al weken circuleerde. De Franse treinbouwer wil de treintak van zijn Canadese concurrent Bombardier overnemen. De deal kan 7 miljard euro waard zijn.

Bombardier Transportation is voor twee derde in handen van moederbedrijf Bombardier. Het andere derde zit bij de Caisse de dépôt et placement du Québec. Dat pensioenfonds heeft onder meer 30 procent van de hogesnelheidstrein Eurostar in handen.

Zowel de vliegtuig- als de spoortak van het bedrijf kennen moeilijke tijden. Bombardier ging de voorbije jaren door tal van reorganisaties en schrapte duizenden jobs. De vele overnames van de voorbije decennia maakten van Bombardier een reus die vierkant draait. In 2018 zag Bombardier Transportation zijn omzet 7 procent dalen. De spoortak hield een operationele winst (ebit) van amper 20 miljoen euro over. Sinds midden 2018 verloor het bedrijf een groot deel van zijn beurswaarde. Midden januari kelderde het aandeel Bombardier nog na een zoveelste winstwaarschuwing.

Die rampprestaties zijn een groot contrast met Alstom. Het orderboekje van het Franse bedrijf bereikte aan het eind van het boekjaar 2018 een recordhoogte van 43 miljard euro. In een jaar tijd kreeg het bedrijf 12 miljard euro aan orders binnen, 70 procent meer dan een jaar eerder.

Siemens

Reuters meldde eerder dat Bombardier niet alleen Alstom maar ook het Japanse Hitachi benaderde om een goede partner te vinden voor zijn treinactiviteiten. Dat Alstrom toehapt, is weinig verrassend.

De overnameplannen kunnen niet los gezien worden van de vele vrijages van de voorbije jaren in de spoorsector. Bedrijven proberen hun belangen te bundelen om sterker te staan tegen de groeiende Chinese concurrentie. Zo wilde Bombardier Transportation in 2017 al fuseren met de Duitse concurrent Siemens.

Siemens besloot op het laatste moment in zee te gaan met Alstom. Het Duitse en het Franse bedrijf wilden samensmelten tot een 'Airbus van het spoor', naar analogie met het succesvolle luchtvaartbedrijf. Zo wilden ze een vuist maken tegen de Chinese staatsgigant CRRC, de grootste treinproducent ter wereld.

Europa

Maar de Europese Commissie legde zich dwars. In Europa zou de Frans-Duitse combinatie bijna een monopolie krijgen op de markt van hogesnelheidstreinen en spoorwegmaterieel. Volgens tegenstanders zou het bedrijf 70 tot 80 procent van de Europese treinmarkt innemen. Ook de Belgische infrastructuurbeheerder Infrabel vreesde dat de fusie Alstom-Siemens zou leiden tot een monopolie, afvloeiingen bij het personeel en vooral hogere prijzen voor materiaal.

De grote vraag is of de combinatie Alstom-Bombardier wél de zegen van Europa zal krijgen. De nieuwe groep zou volgens schattingen 50 procent van de Europese markt van hogesnelheidstreinen, 30 procent van die van regionale treinen en 30 procent van die van metro's​ controleren, meldde KBC Asset Management vorige maand.

De analisten van KBC toonden zich sceptisch over de meerwaarde voor Alstom. 'De fusie met Siemens had het voordeel dat Alstom zijn groepsmarges kon verhogen via een groter gewicht in treinsignalisatie, waar de marges een pak hoger liggen. Bombardier heeft daarentegen een grotere focus op rollend materieel.' Dat Alstom zou profiteren van synergie- en schaalvoordelen met Bombardier staat dan weer haaks op de Alstrom-strategie, die de focus legt op organische groei, margeverbetering en kleine overnames.

België

In België kan de fusie grote gevolgen hebben. Alstom stelt 1.050 mensen, van wie bijna de helft ingenieurs, te werk in twee competentiecentra in Charleroi. De vestigingen zijn gespecialiseerd in het signalisatiesysteem ETCS en in tractiesystemen voor rollend materieel.

Bombardier heeft een grote vestiging in Brugge, waar nog een kleine 300 mensen werken. De fabriek, die treinen en trams bouwt, staat al jaren onder druk.

De Brugse vakbonden wachten af wat de impact van de mogelijke overname zal zijn. 'Momenteel vrezen we niet voor banen. Maar alles kan nog veranderen', zegt Henk Deprez van de socialistische vakbond ABVV. 'Maar het blijft Bombardier. Het is niet standvastig in zijn beslissingen.'