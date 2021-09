Amerikaanse 'marktplaats voor zitjes' moet Vlaams openbaar vervoer hertekenen

Via werd in 2012 opgericht in New York.

Vlaanderen gaat hetzelfde systeem als Amsterdam, Londen en Berlijn inzetten om de hervorming van het openbaar vervoer in goede banen te leiden. Ten vroegste in 2023 moet de software van het Amerikaanse Via met vervoer op maat garant staan voor 'de laatste kilometer'.

De Vlaamse regering heeft deze week een contract gesloten over de uitbating van de 'mobiliteitscentrale', een deel van het Vlaamse mobiliteitsplan dat al 20 jaar aansleept. Dat bevestigt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Na een aanbesteding van 100 miljoen euro krijgt het Amerikaanse transportbedrijf Via een belangrijke functie in het Vlaamse openbaarvervoerlandschap, dat onder de vorige minister, Ben Weyts (N-VA), hertekend werd.

Profiel Via > Opgericht in 2012 in New York. Biedt softwarediensten aan om transport te stroomlijnen. > Sinds 2017 actief in Europa, de teller staat op tien steden. Wereldwijd actief in ruim 35 steden. > Haalde al ruim een half miljard dollar kapitaal op, onder meer bij Mercedes-Benz, Daimler en de Italiaanse familie Agnelli. > 800 werknemers. > Geen omzet- of winstcijfers bekend.

De tijd van de basismobiliteit, waarbij iedere Vlaming op enkele honderden meters van zijn deur een bus- of tramhalte had, is voorbij. In de plaats kwam het concept basisbereikbaarheid. Van een 'blinde aanbodpolitiek' naar een meer vraaggestuurd systeem met een bepalende rol voor de lokale besturen, was de filosofie van Weyts.

Vervoer op maat

Volgens dat plan wordt het openbaar vervoer ingedeeld in lagen. Er komt een 'kernnet' met verbindingen tussen voorsteden en steden, met een aanvullend net dat buitenwijken en kleinere kernen verbindt. De derde laag bestaat uit 'vervoer op maat', waarvan de invulling zou belanden bij de mobiliteitscentrale. Met belbussen, taxi's en deelauto's of -fietsen moet die 'de laatste kilometer' tot een goed einde brengen.

Het takenpakket voor Via is breed: reizigers moeten er online of telefonisch trajecten kunnen plannen, ritten kunnen boeken én betalen, en terecht kunnen met transportvragen allerhande. Daarnaast zal ook het vervoer van mensen met een fysieke beperking en van leerlingen in het buitengewoon onderwijs onder het nieuwe systeem vallen.

Gat tussen Uber en Lyft

Nu mag Via bewijzen dat het die puzzel wel kan leggen. Het bedrijfje werd in 2012 opgericht in New York door Daniel Ramot en Oren Shoval, twee Israëlische ondernemers die in 'het gat tussen gedateerd openbaar vervoer en te dure autodiensten als Uber en Lyft' wilden springen met een nieuw concept. Ze ontwikkelden een algoritme dat in realtime het aantal passagiers dat dezelfde richting uit wil, kan koppelen aan het best passende vervoersmiddel. 'Via een app krijg je een gepersonaliseerd traject op basis van bestaande en nieuwe infrastructuur', zegt Peeters.

2,25 miljard Bij de jongste kapitaalronde werd Via op 2,25 miljard dollar gewaardeerd.

Sinds zijn ontstaan haalde Via - 'een marktplaats voor zitjes' in de woorden van Ramot - al ruim een half miljard dollar op. De jongste kapitaalronde vorig jaar - toen de Italiaanse familie Agnelli 200 miljoen dollar betaalde voor een belang van 9 procent - waardeerde het bedrijf op 2,25 miljard dollar.

Europa

Om voet aan wal te krijgen op de Europese markt ging het Amerikaanse bedrijf in 2017 een joint venture aan met Mercedes-Benz en doopte die ViaVan. Intussen kocht het moederbedrijf Via de aandelen van Mercedes-Benz terug, om opnieuw volledige controle te krijgen over ViaVan, dat sinds begin dit jaar weer gewoon Via heet. In ruil kon het Duitse automerk zijn aandeel in het moederbedrijf vergroten.

Vier jaar later wordt het systeem gebruikt in tien Europese steden, waaronder Amsterdam, Londen en Berlijn. Wereldwijd is het actief in meer dan 35 landen, met al meer dan 90 miljoen ritten op de teller.

Wanneer Via België binnenrijdt, is nog onduidelijk. Het vernieuwde openbaar vervoer moest normaal op 1 januari 2022 ingaan, maar door juridische beslommeringen - een van de vier andere kanshebbers voor de Vlaamse aanbesteding vocht de keuze voor Via tot twee maal toe aan - werd die lancering uitgesteld. 'Om het systeem op Vlaamse maat te ontwikkelen zijn minstens negen maanden nodig', zegt Peeters. 'Via zal dus ten vroegste in 2023 beschikbaar zijn, maar ook daar ga ik me niet op vastpinnen.'