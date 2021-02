Antwerpen en Zeebrugge worden één haven

De kogel is door de kerk. De havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren. De huidige topman van de Antwerpse haven Jacques Vandermeiren wordt CEO van de fusiehaven. Antwerps havenschepen Annick De Ridder wordt voorzitter.

Antwerpen en Zeebrugge onderhandelen al sinds eind 2019 intensief over een fusie van de twee havens. Door de lockdown vorig jaar vielen de gesprekken even stil maar beide havenbesturen hebben altijd laten verstaan dat er geen kink in de kabel was, dat de gesprekken goed verliepen en dat de wil en het geloof om er te geraken aanwezig waren.

De afgelopen maanden was duidelijk dat de gesprekken in een laatste rechte lijn zaten. Vrijdag wordt de havenfusie - de makers spreken liever over een eengemaakt havenbedrijf - officieel afgeklopt. Niet met een groot evenement zoals gehoopt maar door corona in mineur, met een Zoom-conferentie.

Het eengemaakt havenbedrijf krijgt één aansturing, één raad van bestuur en één CEO. De huidige CEO van de haven van Antwerpen Jacques Vandermeiren wordt zoals verwacht CEO van de nieuwe fusiehaven. Huidig havenschepen Annick De Ridder (N-VA) wordt voorzitter. Huidig voorzitter van de haven van Zeebrugge Dirk De fauw (CD&V) wordt ondervoorzitter.

Door corona wordt de fusie van beide havens aangekondigd met een Zoom-conferentie.

De kersverse CEO van de haven van Zeebrugge Tom Hautekiet had bij zijn aanstelling vorig jaar al aangegeven dat hij tevreden zou zijn met een 'tweede rol' in de nieuwe fusiehaven. Hij was toen al onder die voorwaarden aangeworven.

Hoe de fusiehaven er juridisch en operationeel zal uitzien, wordt in de loop van dit jaar verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat dat integratietraject ongeveer een jaar zal duren. Concreet komt het erop neer dat de haven van Antwerpen zijn veel kleinere broer Zeebrugge 'overneemt' en dus zal aansturen.

Goed voor alle twee

Politici als Johan Vande Lanotte (sp.a), Kris Peeters (CD&V), Hilde Crevits (CD&V) en grote havenklanten als Maersk en CMA CGM pleiten al tien jaar voor een fusie tussen de twee havens. Maar de voormalige Antwerpse haventopman Eddy Bruyninckx was tegen en in Zeebrugge bestond grote ongerustheid dat alle macht naar Antwerpen zou gaan.

Maar de afgelopen jaren realiseerden beide kanten zich dat samenwerking een echte win kan betekenen en dat grote uitdagingen waarschijnlijk beter met twee op te lossen zijn, zo verwoordde Vandermeiren de gesprekken vorig jaar.

Door samen te werken kunnen de twee haven beter inspelen op schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering. Beide havens zijn complementair. Het veel grotere Antwerpen is sterk in containers, stukgoed, chemie en opslagcapaciteit en is internationaal actief. Zeebrugge is vooral een auto-, roro- en lng-haven, met focus op het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Chemie

Antwerpen en Zeebrugge zijn niet de eerste Belgische havens die fuseren. Enkele jaren geleden fuseerde de haven van Gent met de havens van Terneuzen en Vlissingen tot North Sea Port. Ook dat fusieproces nam enkele jaren in beslag. Sinds de fusie, zo blijkt uit de cijfers, doet North Sea Port het erg goed. Ook North Sea Port wordt aangestuurd door één CEO, Daan Schalck.

De haven van Antwerpen behandelde vorig jaar 231 miljoen ton goederen, is de tweede haven van Europa en herbergt de op een na grootste chemische cluster ter wereld, na Houston. Het Antwerpse havenbedrijf is een nv van publiek recht met de stad Antwerpen als enige aandeelhouder.