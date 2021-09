Antwerpse logistieke groep zoekt investeerder

De Indiase logistieke groep Allcargo Logistics zoekt een investeerder voor haar Antwerpse dochter ECU Worldwide, een wereldspeler in het groeperen van vrachten in containers.

Het Antwerpse ECU Worldwide is naar eigen zeggen wereldmarktleider voor het groeperen van vrachten in containers, ook wel groupage genoemd in het jargon of LCL, een afkorting die staat voor 'less than container load'.

ECU werd in 1987 opgericht in Antwerpen door Raymond Van Achteren, die later onder meer de investeringsmaatschappij Gimv en de bank ABN AMRO kon overtuigen te investeren in het bedrijf. Maar in de periode 2005-2006 nam de Indiase logistieke speler Allcargo Logistics ECU in meerdere stappen over.

Ruim 180 landen

Onder Allcargo werd de turbo gezet op de groei van de Antwerpse groep. Die telt ruim 3.500 werknemers en was in het vorige boekjaar (tot eind maart 2021) van Allcargo Logistics goed voor een omzet van omgerekend bijna 980 miljoen euro, op een totaal van ongeveer 1,2 miljard voor heel Allcargo.

ECU heeft ruim 300 kantoren in meer dan 180 landen en is behalve in LCL ook actief in FCL (full container load) - waarbij de container niet moet worden gedeeld met andere bevrachters - en vrachttransport via de lucht. De voornaamste concurrenten zijn Vanguard Logistics en Shipco Transport, beide uit de VS.

3.500 Werknemers Het Antwerpse ECU Worldwide telt ruim 3.500 werknemers.

Het persagentschap Bloomberg meldt nu dat Allcargo de mogelijkheid bekijkt om een participatie in ECU Worldwide te gelde te maken. Het kan daarbij volgens de bronnen van Bloomberg gaan om een minderheidsbelang, maar ook om de meerderheid. Allcargo mikt op een deal die ECU waardeert op ongeveer 1 miljard dollar (860 miljoen euro).

Zakenbank

Allcargo bevestigde in een mededeling aan de beurs van Mumbai, waar het een notering heeft, dat het de zakenbank Jefferies heeft aangesteld om 'de mogelijkheden om geld op te halen te evalueren'. Het kijkt naar private-equityspelers of strategische investeerders die in ECU Worldwide willen stappen.

De aanstelling van Jefferies past volgens de mededeling in de strategische doelstellingen voor ECU en de ambities om het digitaal afhandelen van vracht te laten groeien. Allcargo voegt er nog aan toe dat het geen enkele indicatie geeft over de waardering van ECU en dat 'alle cijfers die genoemd worden door derde partijen puur speculatief zijn'.