Arabieren kopen Britse rederij P&O

DP World uit Dubai legt, ondanks de brexit, 322 miljoen pond (370 miljoen euro) op tafel voor P&O Ferries.

De onzekerheid rond de brexit is niet voor iedereen een hinderpaal om zaken te doen. Sommige bedrijven schrikken er zelfs niet voor terug om Britse sectorgenoten in te lijven. DP World uit Dubai, een van de grootste havenoperatoren ter wereld, meldde woensdag de overname van het Britse ferrybedrijf P&O Ferries net op het moment dat de vrees bestaat dat de brexit het ferryverkeer naar en van het VK kan verstoren.

DP World betaalt 322 miljoen pond. Dat is iets meer dan 6 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de brutobedrijfswinst (ebitda). P&O was in 2017 goed voor 1,1 miljard pond (1,19 miljard euro) omzet en 100 miljoen pond ebitda.

Het ferrybedrijf haalt die inkomsten uit twee takken: passagiersvervoer tussen het Europese vasteland en de Britse eilanden met P&O Ferries en vrachtverkeer, ook tussen het vasteland, het VK en Ierland, met P&O Ferrymasters. Vracht is goed voor 75 procent van de omzet.

Zeebrugge

Voor het passagiersvervoer is er een verbinding tussen Zeebrugge en het Britse Hull en voor vracht zijn er lijnen tussen Zeebrugge, Hull, Teesport en Tilbury. In België is DP World actief met de containerterminal Antwerp Gateway.

In feite koopt DP World P&O terug. In 2006 kocht de havenuitbater het ferrybedrijf al eens na een biedstrijd. Kort daarna schoof het P&O deels - het behield het dienstenbedrijf P&O Maritime - door naar een van zijn belangrijkste aandeelhouders, de staatsinvesteringsmaatschappij Dubai World. Die doet het nu weer van de hand.

Aanvullende sectoren

Vorig jaar kocht DP World de Deense rederij Unifeeder. De nieuwe transactie 'past in onze strategie om in aanvullende sectoren te groeien, ons productaanbod te versterken en een grotere rol te spelen in de mondiale logistieke keten', zegt de CEO en voorzitter van DP World, sultan Ahmed bin Sulayem, in een persbericht.