Argentijnse opdracht voor Caribbean FLNG?

Volgens een lokale Argentijnse krant is de regering van het Zuid-Amerikaanse land van plan om de Caribbean FLNG in te schakelen in een schaliegasexportproject.

Heeft Exmar eindelijk een opdracht beet voor de Caribbean FLNG? De Argentijnse krant ‘La Nueva’ meent van wel. De drijvende LNG-fabriek zou een sleutelrol gaan vervullen in een grootschalig project om schaliegas afkomstig van het Vaca Muerta-bekken te exporteren.

De geologische formatie Vaca Muerta in de landinwaarts gelegen provincie Neuquén bevat grote hoeveelheden olie en gas, en wordt sinds 2010 door middel van de schalietechniek ontgonnen. Tal van oliemaatschappijen zijn er sindsdien actief.

De Argentijnse regering heeft nu het plan opgevat om het schaliegas van Vaca Muerta via een pijpleiding naar de haven van Bahía Blanca te transporteren. Daar zou het gas vloeibaar gemaakt worden door de Caribbean FLNG.

Gedurende de Argentijnse zomer zou de LNG dan uitgevoerd worden naar andere landen. Tijdens de winter zou het gas door Argentinië zelf verbruikt worden. Het zou dan per tanker naar de noordelijker gelegen haven van Escobar worden gebracht om daar te worden hervergast en in het Argentijnse gasnetwerk te worden gepompt. De overheid zou voor die manier van werken opteren omdat de capaciteit van bestaande gaspijpleidingen onvoldoende groot is.

Steeds volgens La Nueva zou Excelerate Energy, een jarenlange partner van Exmar, een voorakkoord hebben getekend met het Argentijnse bedrijf Transportadora de Gas del Sur (TGS) om een liquefactieproject te onderzoeken. In plaats van een LNG-fabriek te bouwen in Bahía Blanca, een project dat meer dan 2 miljard dollar zou kosten, zouden ze een beroep doen op de Caribbean FLNG van Exmar. Het gasuitvoerproject zou in 2020 van start gaan.