Babboe roept 22.000 bakfietsen terug na veiligheidsonderzoek

Het Nederlandse fietsenmerk Babboe roept 22.000 van zijn bakfietsen terug wegens veiligheidsrisico's. Het is nog onduidelijk om hoeveel stuks het in België gaat .

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het merk. Om de problemen te kunnen aanpakken is de verkoop van Babboe-fietsen sinds februari verboden.

Alle eigenaars van een Babboe-bakfiets van vijf jaar of jonger die binnen de terugroepactie valt, kunnen een nieuw exemplaar krijgen na het ophalen van hun huidige bakfiets. Indien gewenst kunnen ze een e-bike in plaats van een bakfiets kiezen. Bij bezitters van een Babboe-bakfiets die binnen de terugroepactie valt maar ouder is dan vijf jaar, wordt rekening gehouden met de dagwaarde.

23 meldingen

Het is nog onduidelijk wanneer de Belgische Babboe-fietsen worden opgehaald en om hoeveel stuks het gaat. Volgens de federale overheidsdienst Economie werden in ons land sinds 2019 1.800 stuks verkocht. Er kwamen al 23 meldingen over de fietsen binnen. Woordvoerder Etienne Mignolet laat voorts weten dat sinds kort steekproefcontroles worden gedaan bij Babboe-fietsen in het hele land. ‘De controles zijn nog aan de gang, waardoor we geen verdere informatie kunnen geven.’